Fed 6月、5月聲明比一比：強烈承諾讓通膨回到2%目標

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (16 日) 凌晨 2 點公布 6 月貨幣政策決議，將聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 3 碼 (75 個基點) 至 1.50-1.75%，並且持續縮減資產負債表。

以下是 Fed 6 月會議聲明，與上一次 5 月會議聲明相比的措詞差異：

整體經濟活動在第 1 季下滑之後，似乎已經開始加速，最近幾個月的就業成長強健，失業率保持在低點。通膨仍居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的能源價格和廣泛的物價壓力。

「5 月聲明說道：儘管第 1 季整體經濟活動下滑，家庭支出和企業固定投資仍強勁。最近幾個月的就業成長強健，失業率已大幅下滑。通膨率居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的能源價格和廣泛的物價壓力。」

俄羅斯侵略烏克蘭導致巨大的人道和經濟苦難。侵略和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，並且打壓全球經濟活動。此外，中國因 Covid 相關的封鎖可能加劇供應鏈中斷。委員會高度關注通膨風險。

「5 月聲明說道：俄羅斯侵略烏克蘭導致巨大的人道和經濟苦難。這對美國經濟的影響是高度不確定的，侵略和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，而且可能打壓經濟活動。此外，中國因 Covid 相關的封鎖可能加劇供應鏈中斷。委員會高度關注通膨風險。」

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 1.50% 至 1.75% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。

「5 月聲明說道：委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。在堅持適當貨幣政策立場下，委員會預期通膨將回到 2% 目標，且勞動力市場將保持強勁。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 0.75% 至 1% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。。」

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如與 5 月發布的「縮減聯準會資產負債表規模計畫」所描述的內容。委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標。

「... 委員會決定從 6 月 1 日開始縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券...」

「5 月聲明並無『委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標』這一句。」

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、布拉德 (James Bullard)、庫克 (Lisa Cook)、哈克 (Patrick Harker)、傑佛森 (Philip Jefferson)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。喬治 (Esther George) 反對本次決議，她支持提高 0.5 個百分點至 1.25-1.50%。哈克是本次會議的代理投票委員。

「本次開會新增庫克、傑佛森兩位成員。喬治 5 月開會時支持貨幣政策決議。」