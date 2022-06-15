〈貴金屬盤後〉Fed升息3碼機率增 黃金期貨跌到逾一個月低點

投資人等待美國聯準會 (Fed) 周三公布決議，在美元和美債殖利率雙雙躍升打壓下，黃金期貨周二 (14 日) 收在逾一個月低點。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 18.30 美元或 1%，報每盎司 1813.50 美元，是 5 月 13 日以來最低。黃金期貨在周一重挫 2.3%。

Fed 公布決議前，美元持續搭乘美國利率的順風，同時，10 年期美債殖利率升破 3.45%。

SIA 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，市場似乎正以升息 3 碼 (75 個基點) 定價，黃金在 Fed 會議後可能下探 5 月低點 1785 美元，如果跌破，下一個關卡將是 1760 美元。

美元最近主導金價走勢，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周二上漲 0.3%，雖然升幅較周一和緩，仍保持在近 20 年高點附近。美元升值，代表以美元買進黃金的海外買家成本變高。

美債殖利率周二升破 3.45%，寫 11 年新高。美債殖利率上揚，則會提高持有黃金等不孳息資產的機會成本。

美國上周五公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 回升到逾 40 年新高，周二公布 5 月生產者物價指數 (PPI) 也保持在高點。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說：「又一個火熱的數據，增加 Fed 壓力。交易員必須對本周升息 3 碼做好準備。」

由於近期蒙受賣壓，金價今年來已轉跌，跌幅略超過 1%，無法維持原本靠黃金 ETF 買盤支撐的小漲格局。黃金 ETF 從 1 月初至今淨流入 800 萬盎司，目前共持有 1.18 億盎司。

Berenberg 分析師 Oliver Grewcock 說，亞洲國家對黃金價格更敏感，由於中國清零政策、印度季節性變動劇烈等因素，亞洲實體黃金需求最近下滑，但黃金 ETF 仍持續吸引資金流入。

他解釋，中國黃金需求通常在每年 12 月或 1 月、即農曆年前達到鼎盛，印度的黃金需求高峰則通常出現在每年第 4 季的結婚旺季及排燈節。

Grewcock 認為，黃金得靠 ETF 資金持續流入，才能抵銷實體需求減弱的影響。在這層考量下，Fed 周三的決議對黃金格外重要，如果升息超過 2 碼，不孳息的黃金就會變得不那麼吸引人，如果 Fed 發布鷹派談話，黃金會更受打擊。

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