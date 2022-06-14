美國升息3碼呼聲漸高 聯準會本周可能以三種方式發出更鷹派訊號

火熱的 5 月通膨數據， 使美國聯準會 (Fed) 在年底前將利率提高至中性水平的計畫面臨壓力，有經濟學家認為，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與央行官員將設法於本周釋出更加鷹派的信號，展示打擊通膨的決心。

Fed 將在台北時間周四 (16 日) 凌晨 2 點公布貨幣決議，並發布最新經濟預測和利率點陣圖，經濟學家認為，Fed 可透過以下三種方式發出更鷹派的信號。

本周升息幅度

過去 6 周以來，Fed 官員對 6、7 月會議升息 2 碼 (50 個基點) 的態度一致，雖然 消費者物價指數 (CPI) 數據火熱，多數經濟學家始終認為，這是本周會議最有可能的結果，直到近期有關升息 3 碼呼聲頻傳。

華爾街日報 (WSJ) 周一 (13 日) 發布一篇報導，預期 Fed 官員將以高於預期的幅度升息，即 3 碼 (75 個基點)。發布不久後，高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JP Morgan) 在內等經濟學家紛紛跟進修改升息預測，若 Fed 果真在本周會議上升息 3 碼，將是近 30 年來最大幅度升息。

經濟預測與利率點陣圖

Fed 上次發布經濟預測與利率預測點陣圖是在 3 月會議上，Regions Financial 首席經濟學家 Richard Moody 表示，當時的預測遭到猛烈批評，因為 Fed 預期經濟將以「最軟」的方式軟著陸，通膨將快速降溫，且失業率不會有任何變化。

Fed 並預期，聯邦基金利率中值將在今年底達 1.875%，2023 年底達 2.75%，也就是所謂的隱含最終利率。

然而，有經濟學家認為這次會議的預測將截然不同，Fed 可能暗示，即使會增加經濟衰退風險，央行仍將甘願冒著讓經濟增長步伐放緩的風險。

道明證券 (TD Securities) 總經策略師 Oscar Munoz 說：「聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將發出明確信號，他們打算以高於 3 月預期的程度在今、明兩年收緊政策。實際上，我們預估點陣圖會暗示 Fed 將在今、明兩年進一步收緊政策，即使這有可能引發更高的衰退風險。」

Fed 主席鮑爾 (圖：AFP)

德意志銀行 (Deutsche Bank) 經濟學家認為，本周的經濟預測應會顯示經濟軟著陸沒那麼「軟」，但不會陷入衰退，估 Fed 將提高 2023 年和 2024 年失業率預期，並下調國內生產毛額 ( GDP) 預估。

至於通膨，德意志銀行預測 Fed 今年對個人消費支出物價指數 (PCE) 的預期為 5.6%，明、後兩年分別為 3% 和 2.3%。

鮑爾對後續收緊政策的看法

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾在 5 月表示，Fed 將毫不猶豫將利率升至中性水準以上，進入限制性區域 (restrictive territory)，市場認為，鮑爾有可能在本周會議重申這項承諾。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 表示：「毫無疑問地，鮑爾在本周會議上的立場聽起來將比今年任何時候都還要鷹派，他一方面可能聲稱 Fed 無法藉由增加食品或能源供應來壓低物價，實際上他將承認，央行打擊通膨的工具箱內，只有將利率升至足以壓低商品與服務需求的水平，即使這會增加經濟衰退風險。」