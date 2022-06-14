〈貴金屬盤後〉Fed可能加速升息 美元跳漲 黃金、鈀金紛紛重挫

黃金期貨周一 (13 日) 挫跌逾 2% 並寫下超過三周以來的低點，白銀跌 3%、鈀金跌 7%，主因是美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 意外以 40 年來最快速度上漲，瓦解投資人對通膨已觸頂的希望，可能促使聯準會 (Fed) 更積極升息，帶動美元跳漲，影響以美元計價的貴金屬。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 43.70 美元或 2.3%，報每盎司 1831.80 美元，是 5 月 18 日以來最低。

美股周一重挫，美元和美債殖利率勁揚，並蓋過黃金的避險魅力。

美元強勢讓金價周一飽受打擊，衡量美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在紐約尾盤上漲 0.6% 至 105.04。美元升值，代表以美元計價的大宗商品對海外買家而言更昂貴。

此外，BullionVault 研究部門主任 Adrian Ash 說，利率和殖利率上升，讓不孳息的黃金短期內面臨逆風。高殖利率代表持有黃金的機會成本上揚。

目前市場仍普遍預期 Fed 本周將升息 2 碼 (50 個基點)，然而華爾街日報 (WSJ) 報導，消息人士透露 Fed 本周可能表決同意升息 3 碼 (75 個基點)。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，期貨市場押注 Fed 在 6 月、7 月和 9 月共將升息 175 個基點，本周存在著升息 75 個基點的可能性。

AvticTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 說，Fed 可能在今夏過後繼續升息，一些分析師更開始討論本周升息 3 碼而非僅只 2 碼的可能性，在這樣的背景下，黃金將因市場避險獲得支撐，但黃金的漲幅仍將因美元和美債殖利率受到抑制。

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨收盤下跌 68 美分或 3.1%，報每盎司 21.255 美元，是 5 月 113 日以來最低。

7 月交割的銅期貨下滑 1.9%，收每磅 4.221 美元。

7 月交割的白金期貨挫跌 4%，收每盎司 972.30 美元。

9 月交割的鈀金期貨挫重挫 6.7%，收每盎司 1778.40 美元。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，中國因一波封控使市場開始擔心需求，並導致用於汽車觸媒轉化器的白金和鈀金雙雙大跌。