WSJ 一篇報導嚇壞市場  Fed本周可能升息3碼

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 記者 Nick Timiraos 週一 (13 日) 釋出「聯準會本週可能考慮升息 75 個基點」的報導，儘管他並未使用任何消息來源，但劇透 FOMC 會議可能結果，促使美股陷入深跌，美債殖利率飆升。

美國聯準會在召開利率決策會議前進入禁聲期，不過素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 釋出報導指出，聯準會很可能意外升息 3 碼。

Timiraos 在報導寫道：「聯準會官員們曾暗示在本週和 7 月會議上各升息 2 碼，但聯準會也稱，這取決於經濟發展是否符合預期。最近幾天令人不安的通膨報告可能會讓聯準會官員在本週的 FOMC 會議上，考慮高於預期的 75 個基點升息幅度。」

聯準會主席鮑爾曾明確表示，聯準會可能不得不採取更積極的行動 (圖片：AFP)

聯準會主席鮑爾曾明確表示，聯準會官員希望看到明確和令人信服的證據，表明通膨壓力正在減弱，通膨正在下降，如果看不到，那麼他們將不得不考慮採取更積極的行動。

美國勞工部上週五 (10 日) 公布，美國 5 月整體消費者物價指數 (CPI) 意外再度衝高，比去年同期勁升 8.6%，創 1981 年底以來最高。同時，美國密西根大學 6 月消費者信心指數初值跌至 50.2，遠低於預期。

而紐約聯準銀行週一的一項調查指出，美國民眾對未來一年通膨預期從 6.3% 上升至 6.6%，追平 2013 年 6 月調查開始以來的最高，凸顯美國消費者的悲觀情緒。

Timiraos 提到，近期兩份通膨預期報告顯示，美國消費者對未來通膨的預期上升，這些數據也可能對聯準會帶來壓力，將升息 3 碼化為現實。

Timiraos 認為，聯準會為抑制高通膨將不惜大幅升息。因為聯準會已在 5 月會議升 2 碼將利率調升至 0.75%~1% 區間，此幅度為 2000 年以來首見，而上一次升息 3 碼的時間點是在 1994 年的一次利率會議上，當時聯準會在迅速升息以防止潛在的通膨惡化。

隨後 CNBC 知名資深經濟記者 Steve Liesman 也報導，聯準會官員考慮本週升息 3 碼。他的消息顯示，本週 FOMC 會議第二天結束時，FOMC 投票委員確實可能做出升 3 碼的決定。

Liesman 稱：「聯準會主席鮑爾早在 5 月份說過 FOMC 委員沒有積極考慮升 3 碼，但鮑爾也稱官員們正在關注經濟，我認為經濟數據已足以改變先前預期，所以在這一點上，我對賭聯準會將升息 75 個基點，而不是 50 個基點 。」

《華爾街日報》的報導應聲嚇壞市場，10 年期美債殖利率週一飆升 21 個基點至 3.37%，對升息較敏感的 2 年期美債殖利率驟升 30 個基點至 3.34%，標普下殺近 4%，較 1 月高點下滑約 22%，正式墜入熊市。