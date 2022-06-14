投資人等待Fed會議結論 10年期殖利率自2年多高點回落

美國國債殖利率周二 (14 日) 下跌，因投資人評估聯準會 (Fed) 將採取歷檢最激進措施以降低飆升的通膨。

美東時間清晨 6 點 20 分，10 年期美國國債殖利率下滑 6.3 個基點至 3.308%；前上一交易日攀升至 3.39%，創下 2020 年以來的最大漲幅。

30 年期國債殖利率下跌 7.2 個基點至 3.297%。與此同時，2 年期國債殖利率上漲 1.1 個基點至 3.292%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

2 年期和 10 年期美國國債殖利率曲線周一 (13 日) 出現 4 月初以來的首次短暫倒掛，因投資人為積極收緊貨幣政策以降低通膨的前景做好心理準備。這項指標備受交易員密切關注，通常被視為經濟衰退的指標。

由於市場參與者等待周三 (15 日) 結束的 Fed 為期 2 天的政策會議結論，華爾街交易時段出現強烈拋售。

瑞銀全球財富管理首席投資官海菲爾 (Mark Haefele) 表示，「10 年期美國國債殖利率向 3.5% 移動，代表市場對 Fed 可能進一步落後於曲線的擔憂正在增加。反過來，這將減少 Fed『宣布勝利』和放鬆升息的空間。」

他說，「因此，在我們看來，Fed 引發經濟衰退的風險增加了，未來 6 個月經濟衰退的可能性也增加了。」

投資人正準備迎接本周 Fed 升息 75 個基點，而不是許多人預期的 50 個基點。這是因為上周的通膨報告顯示物價升幅比預期高。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 5 月將聯邦基金利率的目標區間從 0.25% 至 0.5% 提高至 0.75% 至 1%。

在數據方面，5 月生產者物價指數 (PPI) 定於美東時間上午 8:30 發布。

美國財政部周二將拍賣 340 億美元的 52 周票據。