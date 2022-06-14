市場大幅提高終點利率預測 不乏Fed本周升息4碼聲音

眼見通膨熾熱，期貨交易員認為全球主要央行將更積極緊縮，正在大幅調高對美國、歐元區和英國這波利率調升循環終點水準的預測。

終點利率是做投資和貸款決定時的重要依據，也是決定貨幣緊縮最後將以經濟硬著陸還是軟著陸結束的關鍵。

路透報導，以美國為例，聯邦資金期貨市場定價顯示押注聯準會 (Fed) 共將升息超過 300 個基點 (3 個百分點)，使利率到 2023 年年中將為約 3.9%，最新預測遠高於本月初所估的 3%。

歐洲方面，雖然歐洲央行 (ECB) 尚未升息，但歐元區公布 5 月通膨率的升速超乎市場預期之後，貨幣市場押注 ECB 這波升息循環共將調升約 290 個基點，到 2023 年升到約 2.4%。而在 6 月初，市場押注 ECB 最終到 2024 年初才會把利率升到 1.5%。

至於英國，交易員如今預測，英國央行 (BOE) 到 2023 年 8 月共將升息 260 個基點，使利率最終落在 3.6%，遠高於一周前預估的 2.9%。

美國上周公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 8.6%，是逾 40 年來最高。這一切和市場 5 月的看法形成鮮明對比：當時交易員認為通膨已經觸頂，經濟成長可能開始放緩，紛紛調降對終點利率的預測。

CPI 報告上周五公布後，德意志銀行預估 Fed 到 2023 年年中的利率將調高到 4.125%，摩根士丹利更表示，如果通膨狀況看起來更像 1980 年代初期，期貨市場對終點利率的預測可能升高到 4.5-5%。

瑞銀策略師 Rohan Khanna 說：「一切問題都是通膨引起的，所以必須靠通膨解決。除非通膨上升動能明顯降溫，否則無人能高枕無憂。」

Fed 本周升 4 碼不無可能？

Fed、BOE 都將在台灣時間本周四將召開決策會議。雖然市場仍預期 Fed 本周將升息 2 碼 (50 個基點)，但巴克萊上周末率先喊出可能一舉升息 3 碼之後，Jefferies、摩根大通和高盛接連加入升 3 碼的陣營。

而據彭博報導，渣打銀行 (Standard Chartered) 分析師甚至認為，Fed 為了維持公信力，一口氣升 4 碼 (100 個基點，即 1 個百分點) 也不無可能。

渣打 G10 外匯研究全球部門主管 Steven Englander 說：「Fed 正努力抹去外界對他們落後形勢的觀感。50 個基點在六個月前是很大的升幅，但現在，就連 75 個基點也不算激進，所以 Fed 或許會調升足足 1 個百分點，展現決心。」

Englander 仍預測 Fed 本周四最有可能升息 2 碼，但升息 4 碼的機率上升到 10%。