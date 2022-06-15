分析師：Fed升息3碼預期加深 金價恐跌破1,800美元

隨著市場預期美國聯準會 (Fed) 將採取更加激進的升息行動，黃金市場面臨巨大賣壓。分析師認為，金價可能跌破每盎司 1,800 美元。

Fed 週二 (14 日) 召開為期 2 天的貨幣政策會議。隨著美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 意外以 40 年來最快速度上漲，據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場如今預期 Fed 將有 90.5% 的可能性將升息 3 碼 (75 個基點)，將是 27 年來首度採取如此激進的舉措。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 認為，這些鷹派預期將在短期內對黃金帶來不利影響。他指出，金價週一下跌近 3%，是因為通膨數據發布後，投資人認為當局可能升息 75 個基點。

此外，如果 Fed 主席鮑爾發表更強硬態度或是暗示 Fed 將繼續激進升息，那麼金價可能將遭遇更多痛苦。若金價在週三收於 1,800 美元下方，可能預示金價將回落至近期低點的 1,765 美元。

瑞士銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 也看淡金價的表現，認為美元是現在唯一吸引投資人資金的資產，在議息結果出來前，他相信沒有人願意在美元以外的任何資產上冒險，即使是傳統的避險資產如今也在遭遇虧損。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 分析表示，從技術面來看，金價正在測試每盎司 1,780 美元附近的支撐位。如果跌破這個價位，則下一個關鍵價位為 1,670 美元。

不過，Hansen 也表示，儘管技術面充滿挑戰，但金價仍有強大基本面支撐，像是金融市場動盪、通膨威脅加劇和停滯型通膨風險上升等。