大摩：低利率時代結束 市場或需2年時間達成新平衡

摩根士丹利共同總裁 Ted Pick 認為，全球市場在經歷近 15 年低利率和低價債務融資後，開始出現重大轉變，其結果可能要 12 至 24 個月才會明朗化。

Pick 上週在紐約金融會議上表示，2008 年金融危機以來的低利率時代已告一段落，新時代來臨，但市場需要一些時間才能完全做出反應，時間可能長達 12 月、18 月、抑或 24 個月，才會出現新平衡。

Pick 說：「這是一個非凡的時刻；我們迎來了百年難得一見的疫情，75 年來首次最嚴重的歐洲戰事，以及全球 40 年來最嚴重的通貨膨脹。當疫情、戰爭和通膨交集時，就標誌著轉變和下一個時代的到來。」

美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 日前呼籲繼續升息，重申支持今年底前將利率升至 3.5%，以遏制通膨，但也表示，利率有可能在通膨獲得控制後於明後年回落，2019 年底的利率水平是參考基準。

他也說，相較於將升息步伐分攤到兩年或更長的時間，今年提早升息有助於 Fed 對抗通膨，這其中有很大部分是由財政和貨幣政策刺激所引起的，而不是與疫情相關的供應鏈問題。

美國總統拜登首席經濟顧問 Brian Deese 曾表示，美國經濟衰退的風險不容忽視，但與全球其他地區相比，美國經濟仍表現相對良好。Deese 認為，美國經濟正在走向一個新的成長周期。他也表示，美國經濟正在從美國近代史上最強勁的復甦過渡到一個更穩定、更有韌性的成長周期。