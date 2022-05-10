大摩：散戶已經虧光所有疫情時期的獲利　

據報導，許多美股散戶在疫情期間獲得了巨額收益，但是，隨著美聯準會 (Fed) 開始收緊貨幣政策，美股近近期重挫。大摩 (Morgan Stanley) 認為，這些散戶已經虧光了所有的獲利。

大摩估計，散戶投資者如今的狀況，就如同 2020 年 1 月疫情爆發前一樣。在疫情期間，數百萬計的美股散戶在積極投資股市，並被大型科技股以及迷因股所吸引，包含蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA) 和 AMC(AMC-US) 等。

科技股在 2020 年和 2021 年上半年表現特別好，受惠於政府和央行貨幣寬鬆政策。然而，隨著 Fed 大幅升息，結束了寬鬆貨幣時代，科技股和迷因股大幅下挫。

AMD 如今已從 11 月的高點下跌了 45%，特斯拉也高點下跌了 34%。以科技股為主的納斯達克 100 指數自去年 12 月觸頂以來，也已經下跌超過 25%。

大摩表示，散戶今年 4 月份買了入 140 億美元的股票，是自 2020 年底以來的第二少。該行的數據顯示，有越來越多散戶投資人選擇買入看跌期權，而不是樂觀看待市場看漲期權。

美銀技術研究策略師 Stephen Suttmeier 先前在一份報告中表示，如今美股散戶嚇壞了，從美國散戶投資人協會 (AAII) 的調查數據來看，59.4% 受訪散戶對未來感到悲觀，創下 2009 年 3 月以來新高，2009 年 3 月也剛好是全球金融危機期間美股觸底附近。

「這表明任何反彈都將面臨賣壓。」Suttmeier 說。此外，他也表示：「散戶的多頭已經瀕臨滅絕。」