大摩：近期美股上升僅是熊市反彈 未來恐續跌

據報導，大摩 (Morgan Stanley) 策略師認為，近期美股的上升只是熊市反彈，未來還會有更多下跌空間。

以 Michael Wilson 為首的策略師在週一 (16 日) 發布的一份報告中表示：「隨著如今估值更具吸引力，美股嚴重超賣，股市似乎開始了另一場實質性的熊市反彈。在那之後，我們認為股價仍然會走低。」

儘管有部分策略師認為美股拋售可能已經觸底，但 Wilson 仍然認為，標準普爾 500 指數仍未完全消化企業獲利和宏觀經濟指標放緩的影響。

Wilson 的基本預測並不認為美國將會陷入經濟衰退，但是他指出，經濟衰退的風險已經大幅上升，而這也是股票風險溢價報酬過低，且該行認為股市仍被高估的另一個原因。

Wilson 預計，標普 500 指數可能最低跌至 3,400 點，較目前水準約有 16% 的下跌空間。Wilson 也預估標普 500 指數將在明年春天升至 3,900 點，同時股市波動仍將持續。

高盛經濟學家則是預估，標準普爾 500 指數在 2022 年將以 4300 點收盤，較上周五 (13 日) 收盤價溢價近 7%，但前提是美國企業在適應即將到來的經濟放緩時將能夠勉強維持獲利。最壞的假設要慘淡得多。預測是全面衰退，重創美國經濟，標普 500 將進一步下跌 10%，在 2022 年收於 3600 點。

不過，長期多頭分析師、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 樂觀認為，美國經濟將免於衰退，標普 500 指數有望在今年進入修正後，在明年反彈至新高。