〈美新政衝太陽能〉豁免東南亞關稅+強化自製 台轉單效應恐落空

外媒報導，美國總統拜登為追趕太陽能安裝量，預計今 (6) 日將宣布豁免東南亞四國進口太陽能電池片的關稅，且時程長達 2 年，更有意強化本土製造供應鏈，市場解讀，隨著拜登採用雙軌並進方式強化美國太陽能產業發展，台廠原先期望的轉單效應恐落空，重回國際市場之路也越趨遙遠。

台廠原先多看好，美國商務部調查中國太陽能業者在東南亞「洗產地」，當地龐大的模組需求，勢必得由其他國家填補，放眼國際僅剩台、韓等太陽能廠具備量產規模，台廠聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW) 等可望大啖轉單效應。

不過，自美國商務部啟動調查後，美國太陽能案場因缺乏零組件，建置進度停滯不前，還須因應關稅儲備大量資金、成本節節攀升，當地業主建置案場意願明顯下降，拜登喊出的綠能建置目標也難以達成。

也因此，拜登為促使政策達標，此次除豁免東南亞四國太陽能產品關稅，另一大行動就是強化美國當地的製造供應鏈，期望在豁免東南亞關稅期間，藉由補助金與貸款，加速「本土製造」能力，進一步降低對東南亞甚至是其他國家進口的依賴。

業界認為，隨著未來 2 年東南亞獲得關稅豁免，加上人力製造成本僅為台廠的八分之一，兩大優勢下，台廠恐難與之匹敵，重返國際舞台的期待也就此夢碎。