沙特阿美宣布調漲亞州油價 西德州原油早盤一度創3個月新高

沙烏地阿拉伯國家石油 (Saudi Aramco, 沙特阿美) 今 (6) 日宣布，由於樂觀看待需求，將再上調亞洲原油售價，激勵原油早盤走強，西德州原油 (IWCON) 期貨更一度上漲至 3 個月高點。

沙特阿美表示，鑒於中國疫情逐漸解封，7 月亞洲阿拉伯輕原油的官訂售油價格 (OSP) 每桶上調 2.1 美元，與區域基準的阿曼 / 杜拜原油相比，每桶溢價 6.5 美元，高於 6 月的 4.4 美元溢價水準。

布蘭特原油 (DJCIBR) 期貨早盤上漲至每桶 121.95 美元，截至截稿前漲 0.75% 暫報 120.62 美元；西德州中質原油期貨盤中一度觸及三個月高點 120.99 美元，目前上漲 0.77%， 暫報 119.78 美元。

現階段原油市場仍明顯供不應求，儘管 OPEC+ 上周決定將 7、8 月的日產量增加 64.8 萬桶，比先前增加 50%，但市場認為，OPEC+ 增產進度仍無法滿足目前需求，且俄羅斯等成員國無法提高產量，同時美國即將進入夏季需求旺季、中國也正逐漸解封。

除了亞洲價格，沙特阿美也調漲歐洲西北部 OSP 價格，與布蘭特原油的溢價達 4.3 美元，高於 6 月的 2.10 美元；美國報價則維持穩定，與阿格斯含硫原油指數 (ASCI) 溢價為 5.65 美元。