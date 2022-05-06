後疫情時代 消費者上街又捏緊荷包 電商股全體崩跌

消費者渴望返回實體店，同時通膨加劇令消費者捏緊荷包，這些均不利於許多專注網路通道的零售商，導致其股價在周四 (5 日) 美股拋售潮中隨之大跌，投資者擔心其成長恐戛然而止，遑論獲利。

盤前公布財報的網路家具零售商 Wayfair (W-US) 周四崩跌近 26%，盤中觸及 52 周新低，係因該公司第一季虧損較預期擴大，且活躍用戶人數下降。

Wayfair 執行長 Niraj Shah 在財報法說會上表示，淡季逐步轉向旺季的趨勢更加不明顯，且越來越多消費者比較願意花費在必需品上，也重新考慮某些體驗的優先順序，例如旅遊。

Etsy (ETSY-US) 在發布令人失望的第二季財報後，股價暴跌 17%。Shopify (SHOP-US) 因為去年疫情期的業績比較門檻太高，預期上半年營收成長減速，股價應聲下挫近 15%。

RealReal (REAL-US) 和 Farfetch (FTCH-US) 周四股價雙雙下跌約 11%，而 Peloton (PTON-US) 和 Revolve (RVLV-US) 下跌約 9%，Warby Parker (WRBY-US) 和 ThredUp (TDUP-US) 下跌 8%。二手購物網站 Poshmark (POSH-US) 同日收低約 4%。

富國銀行分析師 Zachary Fadem 報告點出，投資者對高成長但 EBITDA 負值和自由現金流負值的「疫情期贏家」沒有興趣。

萬事達卡《SpendingPulse》周四發布的報告顯示，美國零售總額（不含汽車銷售額）年增 7.2%，但電商交易額下降 1.8%，反而是實體店內銷售額增加 10%。

電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 上周的財報就為電商寒冬前景奠定基調，因為該公司發布自網路泡沫化以來最低的營收成長幅度，且財測黯淡，大部分歸咎於宏觀經濟狀況和俄烏戰爭。亞馬遜周四下挫 8%。

Gordon Haskett 分析師 Chuck Grom 報告寫道，他持續收集到證據顯示，消費者已經開始抵制物價上漲，「這即將成為零售產業潛在難題。」

上述部分公司將於下周公布財報，包括 Peloton、Poshmark、Thredup 和 Allbirds ，分析師和投資者將密切關注是否有支出回流的跡象。