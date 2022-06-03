〈美股早盤〉5月強勁就業數據、馬斯克言論引市場擔憂 主要指數齊跌

美國公布的 5 月非農就業報告優於預期，引發市場對聯準會（Fed）收緊貨幣政策與通膨飆升擔憂，美國 10 年期公債殖利率走揚，此外，特斯拉執行長馬斯克表示，在經濟前景黯淡情況下需要裁員，此番言論影響投資人信心，美股周五（3 日）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 250 點或近 0.75%，那斯達克綜合指數跌近 2%，標普 500 指數跌逾 1%，費城半導體指數漲近 3%。

美國勞工部周五公布 5 月非農新增就業升至 39 萬人，遠優於市場預期的 32.5 萬人，失業率報 3.6%，與 4 月持平，略高於 1969 年 12 月以來新低，勞動參與率攀升。截稿前，美國公債十年期殖利率升至 2.963%。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 在 5 月非農報告公布後表示，勞動市場吃緊，就業成長穩定，Fed 可以繼續收緊貨幣政策，取消市場上歷史性的寬鬆水準。

美股周五開盤前，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，他對於經濟前景有一種「超級糟糕的預感」，並認為特斯拉有需要裁減約 10% 員工，並暫停聘用新進人員，此番言論影響該股盤前一度跌近 5%，美股期貨應聲走低，此外，電動卡車製造商 Nikola(NKLA-US) 與電動皮卡製造商 Rivian(RIVN-US) 盤前股價也受牽連下跌。

截至台北時間周五（3 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Lululemon(LULU-US) 早盤上漲 0.12%，至每股 302.95 美元

瑜珈服品牌 Lululemon 第一季財報優於市場預期，並調升全年營收和獲利預測，顯示消費者對運動休閒服飾的需求仍強勁。Lululemon 第一季營收年曾 32% 至 16.1 億美元，經調整後每股獲利報 1.48 美元，皆優於分析師預估的 15.5 億與 1.43 美元。

展望未來，Lululemon 預估第二季營收介於 17.5 億至 17.8 億美元，並上修 2022 會計年度全年財測，預估全年營收介於 76.1 億至 77.1 億美元（原估 74.9-76.2 億美元），調整後每股獲利落在 9.35 至 9.50 美元（原估 9.15-9.35 美元）。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.48%，至每股 740.30 美元

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，他對於經濟前景有一種「超級糟糕的預感」，並認為特斯拉有需要裁減約 10% 員工，並暫停聘用新進人員，此番言論影響該股盤前一度跌近 5%。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 7.44%%，至每股 68.33 美元

加密貨幣交易平台 Coinbase 表示將延長凍結人事招聘，並取消部分已發出的錄取通知，該公司在部落格貼文表示，因為宏觀經濟因素影響，將暫停招聘活動。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月非農新增就業報 39 萬人，預期 32.5 萬人，前值自 42.8 萬人上調至 43.6 萬人

美國 5 月失業率報 3.6%，預期 3.5％，前值 3.6％

美國 5 月平均每周工時報 34.6 小時，預期 34.6，前值 34.6 小時

美國 5 月平均每小時薪資年增率報 5.2％，預期 5.2％，前值 5.5％

美國 5 月平均每小時薪資月增率報 0.3％，預期 0.4％，前值 0.3％

美國 5 月勞動參與率報 62.3％，預期 62.3%，前值 62.2％

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 終值報 53.4，預期 53.5，前值 53.5

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 終值報 53.6，預期 53.8，前值 53.8

美國 5 月 ISM 非製造業指數報 55.9，預期 56.4，前值 57.1

華爾街分析：

儘管美國勞動力需求仍處於相當高的水準，但已出現連續下滑跡象，NatWest Markets 首席美國經濟學家 Kevin Cummins 說：「雖然我們都認為就業正在放緩，但勞動力市場總體依舊強勁。」

市場分析稱，雖然美國勞動力還沒有出現疲軟的跡象，但供需嚴重失衡將導致企業招聘困難，還將進一步推高員工薪資，加劇通膨嚴峻形勢，對美國經濟復甦。

EY-Parthenon 首席經濟學家 Gregory Daco 說：「我們能看到地平線上出現烏雲。未來六個月經濟活動將放緩，但尚無法斷定經濟是否會陷入衰退。」

日內瓦 Mirabaud & Cie SA 投資解決方案主管 Cedric Ozazman 表示，投資人情緒仍然緊張，一方面收集更多企業獲利前景的消息，另一方面則是陸續公布的經濟數據，尤其就業報告相當重要，因為任何的壞消息都將再度引發有關 Fed 在今年最後一季暫停貨幣緊縮周期的猜測。

不過，Ozazman 認為，任何壞的經濟消息實際上可能對風險資產是好事，因為它們可能會消除一些利率壓力。