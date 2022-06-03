Fed「二把手」：短期沒有暫停升息的理由

聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）周四（2 日）受訪時表示，市場對 Fed 將在 6、7 兩月會議上升息兩碼（50 個基點）的預測是合理的，短期內很難找到停止升息的理由，且為讓通膨率回落至 2% 目標，Fed 還有很多工作要做。

儘管布雷納德強調，Fed 官員仍將依靠數據判斷做出決策，但她說目前最有可能的路徑是持續升息直到通膨獲得控制，表示 Fed 一定會採取必要措施讓通膨回落，這是 Fed 目前面臨的最大挑戰。

然而近期經濟數據好壞參半，同日 ADP 數據顯示，5 月私營部門就業人數僅增加 12.8 萬人，為 2020 年 5 月疫情復甦以來新低，此外，第一季勞動生產率也創下 1947 年以來最大降幅，而亞特蘭大聯邦準備銀行預估第二季國內生產毛額（GDP）僅為 1.3%，第一季 GDP 萎縮 1.5%。

對此，布蘭納德表示降通膨仍為首要任務，認為在家庭與企業資產負債表強勁的情況下，應該不會對經濟造成重大損害。

亞特蘭大央行總裁波斯提克（Raphael Bostic）曾表示，今年夏季再升息兩次，每次兩碼，然後 9 月觀察狀況後再決定是否繼續升息。根據聯邦公開市場委員會（FOMC）5 月會議紀要顯示，部分人都支持在秋季評估形勢的想法，但並未做出承諾。

然而，近日包括舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）與理事沃勒（Christopher Waller）在內的政策制訂者都強調，積極使用央行政策工具壓低通膨的重要性。再加上今日布蘭納德的言論，似乎澆熄市場認為 9 月暫停升息的預期。

除升息之外，Fed 也將在 6 月開始縮減近 9 兆美元的資產負債表，到 9 月時縮表幅度將多達每月 950 億美元，布蘭納德表示，在整個過程結束時，這相當於再升息兩到三次。