摩根大通執行長：準備迎接Fed與俄烏衝突引起的「經濟颶風」

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙（Jamie Dimon）周三（1 日）形容美國經濟將面臨的挑戰如一場「颶風」，要投資人做好準備，並敦促聯準會（Fed）採取強而有力的措施，避免讓經濟陷入衰退。

戴蒙曾形容自己對美國經濟的擔憂是可能消散的「烏雲」，但如今卻改口說是「颶風」，這之間轉變的兩個主要因素是：Fed 的收緊措施以及俄烏戰爭導致的國際油價飆升。

首先，Fed 已暗示將取消緊急債券購買計畫，並且將在本月開始進行量化緊縮（QT）計畫，每月最多減持 950 億美元的債券。

戴蒙認為，Fed 沒有選擇必須透過升息與 QT 來應對問題，因為系統中有太多的流動性，必須消除一些流動性阻止投機、降低房價等。

戴蒙稱從未遇過這樣的 QT 措施，他也點出量化寬鬆計畫的幾個方面「適得其反」，包括負利率，稱負利率是一個「巨大的錯誤」。

另一個讓戴蒙擔心的重要因素是俄烏衝突及其對食品、燃料等大宗商品的影響。戴蒙稱，由於這場自二戰以來最嚴重的歐洲沖突造成石油供應中斷，國際油價必然上漲，可能觸及每桶 150 或 175 美元。

戴蒙說：「戰爭惡化會帶來意想不到的後果，我們並未採取適當的行動來保護歐洲避免免受石油短期內可能發生的衝擊狀況。」

截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.40%，至每桶 117.22 美元；7 月到期的西德州原油期貨上漲 1.36%，至每桶 116.28 美元。

與此同時，富國銀行 (WFC-US) 執行長 Charlie Scharf 也警告，Fed 現在發現試圖透過升息平息通膨之際要實現經濟軟著陸「極其困難」，並說富國銀行正受到通膨對消費者支出的直接影響，尤其在燃料與食品方面。