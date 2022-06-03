OPEC+同意未來兩月增產 替拜登出訪沙國鋪路

沙烏地阿拉伯與其他石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）同意提高石油，以彌補俄國產能缺口、緩解飆升的油價與通膨，並為美國總統拜登對沙國的破冰之旅鋪路。

OPEC + 表示已同意在 7、8 兩月將石油日產量提高至 64.8 萬桶，高於先前計畫在 9 月前的 3 個月內每日增產 43.2 萬桶。

然而，增產消息卻讓國際油價走高，有市場分析師表示，由於除沙國與阿聯外的多數 OPEC 成員國已開足產能，實際增產將微不足道。截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.69%，至每桶 117.09 美元；7 月到期的西德州原油期貨上漲 0.76% 至每桶 116.14 美元。

美國與沙烏地阿拉伯兩年來在人權、葉門戰爭，以及武器供應等問題上意見紛歧，導致兩國關係緊張，而這次拜登出訪沙國視為兩國的破冰之旅。有知情人士說兩國都展現出傾聽彼此想法的意願。

另一方面，俄國目前日產能約為 930 萬桶，低於 OPEC + 的生產目標。有外交官員表示，俄國可能會同意 OPEC + 其他成員國增產彌補缺口，以保持 OPEC + 成員國團結，並維持各成員國的支持。OPEC + 的海灣國家在俄烏戰爭問題上傾向採取中立態度。