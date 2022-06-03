個人電腦需求放緩 美光遭投行Piper Sandler罕見降評並大砍目標價

記憶體大廠美光（Micron）周五（3 日）遭華爾街投行 Piper Sandler 罕見將其股票評等下調至「減持」（underweight）並大砍目標價，主因是通膨上升迫使消費者減少支出，加上美光在手機與個人電腦業務的曝顯較大，消息影響美光盤中股價挫跌逾 7%。

截稿前，美光 (MU-US) 股價下跌 7.14% 跌破 70 美元，每股暫報 69.99 美元。Piper Sandler 除下調美光股票評等外，也把目標價大砍 20 美元至每股 70 美元。

Piper Sandler 在給客戶的報告中寫道：「由於預估全球經濟將面臨阻力，我們擔心美光在個人電腦、手機等消費類市場的曝險超過 50%。」

該投行也預估，由於利率上升、經濟放緩與庫存可能過剩，美光的車用晶片業務將受到影響，並稱 DRAM 價已開始下跌。

Piper Sandler 表示：「雖然我們卻認為美光在降低成本與保持財務繼續方面表現出色，但與其他領域相比，記憶體在很大程度上是一個大宗商品市場，因此認為美光可能表現欠佳。」不過 Piper Sandler 仍看好美光的資料中心業務，該業務占美光總營收不到 30%。

市場調研公司 Counterpoint 今年 4 月報告稱，由於俄烏戰爭與中國封控讓本已脆弱的供應鏈承壓，加劇零組件短缺，2022 年第一季全球個人電腦出貨量下滑 4.3%。國際數據公司（IDC）也預估，今年全球智慧手機出貨量將下降 3.5%。