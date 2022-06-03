汽油價格走高 消費量卻下跌 DataTrek：這個跡象令人不安

最新數據顯示，加油站的價格數字衝擊可能最終會是壓斷駱駝背的最後一根稻草。

DataTrek 的研究指出，目前美國的汽油消費水平較一年前增加了 3%，並且在過去 7 周內以 3-5% 的速度下降。DataTrek 指出，這些下降走勢 在 2022 年 4 月之前並非如此，這代表高油價的痛苦正在影響消費者的行為。

DataTrek 寫道：「通勤是美國人開車的最常見原因，我們原以為汽油消耗量仍會比去年同期增加。」「去年此時辦公室的入座率還不到 20%，現在是 2 倍以上的 43%。因此，偏低的汽油消費量對整體消費者支出模式而言，是一個令人不安的跡象。」

美國汽車協會 (AAA) 數據顯示，截至周五 (3 日)，一加侖普通無鉛汽油的全美平均價格為 4.76 美元，而在 7 個州則高於 5 美元。

衝擊食品、燃料和住房等必需品的通貨膨脹正令美國人感到壓力：密西根大學的 5 月消費者信心指數終值從上月的 59.1 降至 58.4，創逾 10 年新低。

根據美國商務部的數據，4 月消費者支出穩步成長 0.9%，但這個增幅是由消費者動用儲蓄來推動的；儲蓄率從前月的 5% 降至 4 月的 4.4%。

EY-Parthenon 首席經濟學家達科 (Greg Daco) 在給客戶的報告中寫道：「美國經濟在接近年中時雖仍強勁，但基礎開始出現裂縫。」