「小非農」預告「非農」可能大爆冷 但分析師並不擔憂

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，令市場擔憂「非農」就業報告可能也會遠遜預期，對此，華爾街分析師表示並不擔心。

美國 5 月非農業就業報告週五 (3 日) 即將出爐，FactSet 數據顯示，市場預期非農就業人數將增加 32.25 萬人，低於 4 月份的 42.8 萬人，失業率預計為 3.5%，與 4 月基本相同。然而，在非農數據公布前，美國 5 月 ADP 就業數據僅增加 12.8 萬人，遠未及預期 (30 萬人) 的一半，創新冠疫情爆發以來最差單月表現。

市場擔憂這對即將出爐的 5 月非農就業報告可能是不祥之兆，對此華爾街分析師表示並不擔心，因為過去幾個月的趨勢看來，小非農數據與非農數據的相關性較弱。

華爾街分析師表示過去幾個月的趨勢看來，小非農數據與非農數據的相關性較弱 (圖片：AFP)

High Frequency Economics 美國經濟學家 Rubeela Farooqi 預估，美國就業增長將保持上升趨勢，但隨著聯準會在未來幾個月持續大幅升息，增速可能會放緩。

不過，Marketfield Asset Management 執行長 Michael Shaoul 指出，即使美國招聘放緩，也沒有太多跡象表明裁員會增加，這意味勞動力市場仍然相對健康。美國上週 (截至 5/28) 初領失業金人數為 20 萬人，低於市場預期的 21 萬，較前一週減少 1.1 萬人，續領失業金人數報 130.9 萬人，創 1969 年 12 月以來最低。

Shaoul 點出三大招聘放緩的可能因素，第一是許多公司人力已回到疫情前水平，甚至高於疫情前，這降低招聘的急迫性。第二是勞動力供應仍然受限，合格求職者的數量減低。第三聯準會的緊縮政策可能讓企業招募方面更加保守。

花旗經濟學家 Veronica Clark 提到，儘管非農就業報告持續為聯準會的升息政策提供證據，但不太可能產生太大影響，特別是在勞動力市場需求持續超過供應的情況之下。

Clark 預測，由於推動高通膨潛在壓力可能依然存在，聯準會政策仍可能更趨鷹派。