小摩預計6月油價上看136美元 中國是關鍵

摩根大通 (小摩) 分析師週三 (1 日) 預計，6 月份油價將上看每桶 136 美元，具體油價走勢將取決於，俄羅斯可否轉移石油銷往中國？

歐盟領袖週二同意對俄羅斯逾 2/3 石油實施禁運，該禁令料將重繪能源貿易版圖，許多投行預測這將使國際油價達到兩個月來最高。

俄國石油禁令已出現兩極化的市場，一邊歐美需要更多 OPEC 原油供應來填埔缺口，另一邊俄國透過以大打折扣吸引中國和印度等亞洲買家。

截至目前，每桶俄國原油價格已比布蘭特原油低 30 美元，俄國在全球市場的定價權基本喪失，但在 4 月份日減 100 萬桶之後，俄國 5 月份每日增加 200-300 萬桶，預計下月將恢復更多的產量。

國際油價將走向何方？摩根大通分析師認為，6 月份油價將觸及每桶 136 美元，這將取決於俄羅斯是否可以轉移其石油運往中國。

摩根大通分析師預測，中國重啟後將每日增購 100 萬桶俄國原油 (圖片：AFP)

摩根大通分析師指出，印度維持每日約 50 萬桶的進口速度，由於中國上海等地因為疫情實施近 2 個月的封鎖，預測中國重啟後，將每日再增購 100 萬桶俄國原油。

外媒上月 19 日援引消息人士報導，中國正在尋求用廉價的俄國原油補充其戰略石油儲備 (SPR)，因此分析師認為，俄國仍有能力將石油出口，中國對原油的需求更多，可以輕而易舉地再從俄羅斯進口 100 萬桶原油。

分析師預計，若中國不增購俄國原油，布蘭特原油期貨價格料將在第二季達每桶 122 美元，在 6 月份衝上每桶 136 美元峰值，隨後在第三季達每桶 118 美元，第四季達到每桶 105 美元。