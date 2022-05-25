只有Fed恐慌才能結束這波股災？

高盛和美國銀行週二 (24 日) 皆一致認為，只有當聯準會 (Fed) 開始恐慌時，市場才會停止恐慌。

美銀分析師 Benjamin Bowler 週二發布報告指出，聯準會還沒有對風險資產提供任何幫助，而且似乎遠未介入，標普期貨信用利差 (credit spread) 和流動性水平處於聯準會上次干預時的水平。

Bowler 寫道，市場將持續測試聯準會看跌期權，但聯準會需要更多的市場恐慌才會開始恐慌。

高盛和美國銀行週二 (24 日) 皆一致認為，只有當聯準會 (Fed) 開始恐慌時，市場才會停止恐慌。 (圖片：AFP)

無獨有偶，高盛策略師 Vickie Chang 週二也提到，過去，當聯準會轉向寬鬆政策時，股市往往會觸底反彈，而不管經濟活動是否觸底，因為投資人押注聯準會降息，美股將無論如何都會走高。

Chang 表示，這一次股民不太可能從聯準會那裡得到關於政策轉變的明確訊號，直到有確鑿證據表明經濟增長放緩和通膨降溫，而週二災難性的新屋銷售數據正帶來好消息。

美國統計部門週二發布的數據顯示，4 月份新屋銷售換算成年率為 59.1 萬戶，較前月下滑 16.6%，為 2020 年 4 月以來最低，遠低於經濟學家預期的 74.9 萬戶。

華爾街正密切關注聯準會官員風向轉變，並等待週三最新的 FOMC 會議紀要，以更深入地了解聯準會的緊縮政策路徑。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週二指出，歷經 6、7 兩月各自升息兩碼後，9 月會議暫緩升息應是合理的。

此前，鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 立場已鬆動，他不再強調一次升息 3 碼的必要性，還認為未來 Fed 的升息行動將會有一定程度的減緩。