只有Fed恐慌才能結束這波股災？

只有Fed恐慌才能結束這波股災？(圖片：AFP)
只有Fed恐慌才能結束這波股災？(圖片：AFP)

高盛和美國銀行週二 (24 日) 皆一致認為，只有當聯準會 (Fed) 開始恐慌時，市場才會停止恐慌。

美銀分析師 Benjamin Bowler 週二發布報告指出，聯準會還沒有對風險資產提供任何幫助，而且似乎遠未介入，標普期貨信用利差 (credit spread) 和流動性水平處於聯準會上次干預時的水平。

Bowler 寫道，市場將持續測試聯準會看跌期權，但聯準會需要更多的市場恐慌才會開始恐慌。

高盛和美國銀行週二 (24 日) 皆一致認為，只有當聯準會 (Fed) 開始恐慌時，市場才會停止恐慌。 (圖片：AFP)
高盛和美國銀行週二 (24 日) 皆一致認為，只有當聯準會 (Fed) 開始恐慌時，市場才會停止恐慌。 (圖片：AFP)

無獨有偶，高盛策略師 Vickie Chang 週二也提到，過去，當聯準會轉向寬鬆政策時，股市往往會觸底反彈，而不管經濟活動是否觸底，因為投資人押注聯準會降息，美股將無論如何都會走高。

Chang 表示，這一次股民不太可能從聯準會那裡得到關於政策轉變的明確訊號，直到有確鑿證據表明經濟增長放緩和通膨降溫，而週二災難性的新屋銷售數據正帶來好消息。

美國統計部門週二發布的數據顯示，4 月份新屋銷售換算成年率為 59.1 萬戶，較前月下滑 16.6%，為 2020 年 4 月以來最低，遠低於經濟學家預期的 74.9 萬戶。

華爾街正密切關注聯準會官員風向轉變，並等待週三最新的 FOMC 會議紀要，以更深入地了解聯準會的緊縮政策路徑。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週二指出，歷經 6、7 兩月各自升息兩碼後，9 月會議暫緩升息應是合理的。

此前，鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 立場已鬆動，他不再強調一次升息 3 碼的必要性，還認為未來 Fed 的升息行動將會有一定程度的減緩。

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