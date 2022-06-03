後市不妙？蘋果最快週五恐陷死亡交叉

市場預測蘋果最快週五 (3 日) 將陷入死亡交叉，若成真，這將是自新冠疫情爆發以來首見，由於死亡交叉意味短期拋售進入長期下跌趨勢，暗示蘋果後市可能不妙。

鑒於供應鏈干擾、新冠相關封鎖可能損害蘋果獲利，加上升息導致高成長股估值下滑，蘋果股價今年一直承壓。目前股價比 2022 年 1 月 3 日的創紀錄收盤價 182.01 美元低約 16%，自 5 月 19 日收於 10 個月低點 (137.35 美元) 以來已反彈超過 10%。

蘋果週四 (2 日) 收紅 1.68% 至每股 151.21 美元，其股價接近陷入死亡交叉，蘋果的 50 日均線來到 159.573 美元，200 日均線來到 159.489 美元，兩條均線非常相近。

蘋果 50 日均線週四接近下穿 200 日均線 (圖片：翻攝 marketwatch)

50 日均線下穿 200 日均線，即陷入死亡交叉，這通常被視為長期上升與下降趨勢之間的分界線，一些技術分析師認為，這意味著短期拋售將進入長期下跌的趨勢。

市場分析，按蘋果均線變化速度，預計蘋果最快週五陷入死亡交叉，而這恐將掀起蘋果更綿長的跌勢。

市場預測蘋果最快週五 (3 日) 將陷入死亡交叉 (圖片：AFP)

回顧過往，蘋果最近一次陷入死亡交叉的時間點是在 2018 年 12 月，當時蘋果股價從 2018 年 10 月 3 日 232.07 美元下跌了 32.4%，自此後蘋果又再跌 9.3%。

其他大型科技巨頭在今年陷入死亡交叉後表現黯淡，也可供投資人借鏡。微軟 (MSFT-US) 於 3 月 15 日出現死亡交叉，自此後下跌 5.2%。

Alphabet (GOOGL-US) 自 3 月 9 日和亞馬遜 (AMZN-US) 1 月 25 日產生死亡交叉以來，兩家股價迄今已分別下跌 11.9% 和 10.9% 左右。那指 2 月 18 日驚見死亡交叉後，該指數目前累計下跌 9.5%。