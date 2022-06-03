白宮官員：正在評估對能源業者課徵暴利稅的立法提案

路透周四 (2 日) 援引一位美國官員說法報導，白宮正在評估對石油和天然氣供應商課徵暴利稅的立法提案，試圖緩解消費者的成本重擔。

白宮國家經濟委員會 (NEC) 副主任 Bharat Ramamurti 說：「我們已仔細研究各種關於暴利稅的有趣提案和設計選項，正在和國會進行討論。」

Ramamurti 表示，在考慮這類型提案時，必須注意這會如何影響供應。他說：「我不認為這是一個難以克服的障礙，但目前明顯還存在供應問題，這是重要的一點。」

受惠於高昂的能源價格，大型能源業者今年獲利豐盛，埃克森美孚 (XOM-US) 第一季獲利高達 54.8 億美元，較去年同期翻倍，還宣布將庫藏股規模自原先的 100 億美元調高至 300 億美元。

為幫助家庭應對惡化的生活成本危機，英國剛在上周宣布對石油和天然氣業者課徵 25% 的暴利稅，該措施可能持續至 2025 年底，隨著能源價格回落而逐步取消，殼牌 (Shell)、英國石油 (BP) 等大型能源業者料受影響。

拜登政府多次批評，能源業者坐擁豐厚利潤，卻未將資金投入生產作業，幫助降低成本。

一旦提案獲得支持，消費者每年有機會獲得幾百美元的退稅款，但這項潛在法案可能在國會面臨高度不確定性。

能源供應商赫斯 (HES-US) 執行長 John Hess 在一次會議上表示，他不認為上述提案會獲得支持，主要是因為兩黨在參議院勢均力敵，他認為持中間派立場的民主黨參議院曼欽 (Joe Manchin) 不會投贊成票。