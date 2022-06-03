貝萊德執行長：供應鏈問題衝擊 通膨將持續多年

據報導，貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink 表示，在全球供應鏈持續混亂的情況下，預計通膨將在未來幾年內保持高點。

Fink 週四 (2 日) 接受採訪時表示，通膨更大程度上是由供應問題所驅動，新冠肺炎疫情和全球各地不同程度的防疫封鎖措施使得情況更加惡化。

如今全球正面臨通膨飆升、升息和地緣政治動盪所影響。Fink 先前曾表示，俄烏戰爭給全球經濟帶來了深刻變化，迫使企業和政府重新考慮對外國市場的依賴，並擴大支出以提高本地生產供應的能力。

Fink 表示，美聯準會 (Fed) 本身並沒有解決整體經濟問題的工具，他預期市場波動將會繼續。此外，隨著全球朝向清潔能源轉型，生產過程成本增高，通膨率也可能繼續因此居高不下。

Fink 也預期，近期將迎來一波波的恐懼，預計將造成更多的市場動盪，但目前尚未看見投資人的資產配置發生巨大變化。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 曾表示，由於俄烏戰爭給能源和食品價格帶來越來越大的壓力，中國的清零政策對製造業造成衝擊，以及供應鏈重組轉變為更具彈性的需要，如今各國央行很難在不導致經濟衰退的狀況下壓制通膨。

Georgieva 指出，各國應做好準備，因為這可能不會是最後一次通膨衝擊。她也說，當新冠肺炎疫情爆發時，她就不再將通膨視為「暫時性」的情況。