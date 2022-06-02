〈貴金屬盤後〉投資人規避通膨風險 金價攀高 白金領漲

投資人對通膨的疑慮，暫時蓋過美元和美債殖利率上升的壓力，帶動黃金期貨和大多數貴金屬在周三 (1 日) 上漲，白金受益於南非和俄羅斯供應疑慮，漲幅最大，目前接近但未突破每盎司 1000 美元的心理關卡。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤微漲 0.02%，報每盎司 1848.70 美元。

避險情緒壟罩下，美股三大指數悉數下跌，美債賣壓沉重，美國 2 年期到 7 年期公債的殖利率上揚，升幅介於 11 個基點到 14 個基點。美元升值，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.9%。

多位聯準會 (Fed) 官員不約而同透過公開談話，淡化 9 月暫緩升息的可能性。極為鷹派的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 周三呼籲，今年應將利率升到 3.5%，以壓制通膨，也能替 2023 年或 2024 年預留降息的空間。

Fed 同日公布經濟褐皮書，內容顯示 4 月到 5 月初期間，由於通膨高漲、利率上揚，轄下 12 個區域的經濟成長已經放緩。

OANDA 資深分析師 Edward Moya 說，投資人對避險資產的需求極大，只靠公債已經無法獲得滿足，因此黃金開始上漲。

但在美元和美債殖利率均上揚的情況下，黃金周三漲幅受限。美元升值，代表以非美元付款的海外投資人在買入黃金時的成本較高，因而打壓需求和價格。美債殖利率攀升，則會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本。

由於歐盟領袖已經就局部禁運俄國原油達成共識，意味著通膨短期內難以下降，Moya 表示，假如全球央行實施更積極的貨幣緊縮，就可能真正帶旺黃金交易。

投資人靜待本周五的 5 月非農就業報告和通膨資料，以研判經濟和 Fed 貨幣政策的前景。周三公布的職缺及勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，美國 4 月職缺數大減 45.5 萬個。

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