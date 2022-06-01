〈貴金屬盤後〉殖利率、美元雙升打壓 金價5月重跌3%月線連二黑

黃金期貨周二 (31 日) 下跌，月線連兩個月收黑，主要被美元和美債殖利率在 5 月大幅上揚帶來的賣壓拖累。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 8.90 美元約 0.5%，報每盎司 1848.40 美元。

黃金期貨 5 月共下跌 3.1%。

德國商業銀行大宗商品分析師 Daniel Briesemann 表示，黃金雖然是抗通膨資產，但正面臨美元和美債殖利率大幅上升的壓力。美元升值，代表以非美元付款的海外投資人在買入黃金時的成本較高，因而打壓需求和價格，而美債殖利率攀升，則會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，他支持在接下來每場會議都升息 50 個基點 (2 碼)，直到通膨受到抑制，這番話比 Fed 主席鮑爾的兩場會議更強硬，也影響 Fed 可能在 9 月暫緩升息的市場預期。

立場鷹派的華勒說：「直到通膨率下降到接近 2% 目標以前，我會支持繼續升息 2 碼。我也支持在今年年底以前把利率升到比中性更高的水準，以把商品和人力的需求壓低到更符合供應的程度，藉此壓制通膨。」

華勒談話後，10 年期美債殖利率上升 6 個基點至接近 2.8%，5 月稍早曾在盤中觸及 3.2%，儘管過去三周以來回落。

衡量美元對一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 也曾在 5 月稍早漲至 20 年高點，之後開始走軟，5 月共下跌逾 1%。

美國總統拜登周二在白宮會晤鮑爾，於本周 5 月非農報告公布之前，討論美國和全球經濟形勢。拜登在會面前投書華爾街日報 (WSJ)，Fed 肩負控制通膨的主要責任，他將尊重 Fed 獨立性。

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