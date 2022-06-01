華爾街估美股反彈僅曇花一現 Fed官員表示不會救市 

愈來愈多華爾街策略師認為，上周的股市反彈只是一種假象，因居高不下的通膨正讓美國經濟和企業獲利成長面臨風險。目前交易員對美國聯準會 (Fed)9 月暫緩升息或僅升 25 個基點 (1 碼) 的預期心理轉淡，鴿派官員也表示，9 月可能暫緩升息的說法與 Fed 救市無關。

美國聯準會鷹派和鴿派官員這兩天接連發表對貨幣政策的看法。鷹派且有投票權的 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，他支持未來幾次會議都升息 50 個基點 (2 碼)，直到通膨明顯降溫。

鴿派的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則在受訪說明，他先前表示 9 月可能暫緩升息的說法不該被解讀為「Fed 賣權」，即升息導致股市大跌促使央行出手救市。他今年無投票權僅參與討論。

華勒傳達壓制通膨的決心之後，剛從陣亡將士紀念市連假返回交易的美股三大指數周二再度下跌，美債殖利率跳升。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，期貨交易員目前預測 9 月升息 2 碼的機率超過 50%。

Fed 將在 6 月 14 至 15 日開會，並公布最新經濟預測和利率點狀圖。根據 3 月的點狀圖，官員預期聯邦資金利率將在今年年底前達到 1.9%，然後 2023 年和 2024 年升到 2.8%。

Facet Wealth 投資長 Tom Graff 說：「市場正在等待通膨 / Fed 升息盡頭的那道曙光。股市今天下跌，和 (暫緩升息的) 期待淡去有關。股市上個禮拜的反彈告訴我們，如果能控制通膨，股市還有上漲空間。尾部風險則在於，若決策官員無法壓低通膨，將必須把利率升到遠高於大多數人料想的水準。」

華爾街對美股後市仍悲觀

包括摩根士丹利、美國銀行和 Oppenheimer 等投銀在內，華爾街愈來愈多分析師認為上周的反彈恐怕只是曇花一現。

最知名空頭之一、摩根士丹利 Michael Wilson 表示，最近反彈是因為市場超賣，他認為企業獲利預測仍太高，標普 500 將在 8 月中旬 (第 2 季財報季尾聲) 以前跌到接近 3400 點，代表會從周五的水準再跌 18%。

BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 則預測，標普 500 可能在夏末或秋初跌到 3400 點至 3500 點，但在那之前會先反彈到 3800 點至 4250 點。

CRFA 研究公司首席投資策略師 Sam Stovall 則說，標普 500 的預估本益比達到 16.8，是 2020 年 4 月初以來最低，且比 20 年平均值低 1.1%，他認為，這代表市場短期反彈的條件已成熟，「但我們質疑這波反彈的持久力。」