美國5月ISM製造業指數升至56.1 優於預期

美國周三（1 日）公布的 5 月 ISM 製造業指數上升至 56.1，優於市場預期的 54.5，也高於 4 月的 55.4，顯示整體製造業活動升溫，商品需求保持強勁，可能近一步緩解經濟將陷入衰退擔憂。不過，其中一項僱傭指數卻降至 49.6，不及前值 50.9，為 2020 年 11 月以來首次出現萎縮。

5 月美國 ISM 製造業細項指數：

新訂單指數報 55.1，前值 53.5

生產指數報 54.2，前值 53.6

僱傭指數報 49.6，前值 50.9

供應商交貨指數報 65.7，前值 67.2

存貨指數報 55.9，前值 51.6

客戶端存貨指數報 32.7，前值 37.1

價格指數報 82.2，前值 84.6

未完成訂單指數報 58.7，前值 56.0

出口訂單指數報 52.9，前值 52.7

原物料進口指數報 48.7，前值 51.4

(圖：ISM)

觀察指數細項，新訂單指數報 55.1 觸及 3 個月新高、生產指數溫和升至 54.2，未完成訂單指數也較前月攀至 58.7。

其中存貨指數升至 55.9，大幅高於前值 51.6，為 11 個月以來新高，主因是採購經理人確保公司在物流環境仍充滿挑戰的情況下手上仍有足夠成品。

與此同時，客戶端存貨指數從前值 37.1 降至 32.7，為三個月來最快降幅，解釋了新訂單指數增加的影響，也緩解市場對零售商庫存積壓的擔憂。

值得注意的是，價格指數較 4 月的 84.6 下降至 82.2，支撐通膨可能已經觸頂的觀點，但仍處在歷史高點。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，美國製造業仍處在需求驅動、供應鏈受限的環境中，並稱市場對需求仍非常樂觀，對成長的正面評論占多數。

報告還指出，勞力、運輸延誤與材料等方面的產能限制因素仍在持續。ISM 僱傭指數自 2020 年 11 月以來首次跌破 50 點進入萎縮區域，可能是一個潛在的危險訊號，此外供應商交貨指數也有所回落。

同日公布的另一份 4 月 JOLTs 職位空缺數報 1,140 萬接近歷史高點，符合市場預期，但低於修正後的前值 1,185.5 萬。