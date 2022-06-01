拜登承諾不干預Fed獨立性 葉倫坦言去年錯估通膨

美國總統拜登 (Joe Biden) 周二 (1 日) 與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會面商討歷史性的通膨，拜登也在會議中保證，聯準會的獨立性不會受到政治干預，將給予鮑爾空間來對抗通膨。

此外，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二受訪時坦承，她先前對通膨路徑的看法是錯誤的，她沒有充分理解當時情況，且後續出現意料之外的衝擊，使通膨情況變得更糟。

本次會議是鮑爾在獲得參議院確認連任以來與拜登的首次會面，和白宮首席經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 也都出席。

拜登在會晤鮑爾前再度強調，遏制通膨是國內的首要任務。他日前在華爾街日報 (WSJ) 的一篇專欄文章中表示，聯準會肩負著控制通膨的主要責任。

狄斯會後表示，本次會議非常具有建設性，拜登在會議上向鮑爾表達他一直都在強調的一點，即尊重聯準會的獨立性。

狄斯坦承，隨著聯準會推動利率正常化，使經濟增速放緩，美國經濟將面臨一段過渡期，但他樂觀表示，看好美國經濟在不犧牲就業與增長的情況下應對通膨。

他說：「我們以非常快的速度完成第一輪比賽，相對於其他央行同業，這使我們處於強勢地位，但這是一場馬拉松，我們必須轉向穩定且彈性的增長。」

隨著汽油價格自歷史高點回落，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 增速出現放緩跡象，顯示通膨可能已經觸頂，但高通膨仍可能持續一段時間。