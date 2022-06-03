〈貴金屬盤後〉小非農疲軟導致美元走貶 金價漲逾1%攀抵四周高點

黃金期貨周四 (2 日) 勁揚逾 1% 並登上約一個月以來的高點，在眾所矚目的美國非農報告公布之前，有「小非農」之稱的 ADP 報告顯示民間部門就業增幅遠遜於市場預期，消息導致美元走軟。其他貴金屬也普遍上漲，白金跨過每盎司 1000 美元的心理關卡。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤勁揚 1.2%，報每盎司 1871.40 美元，是 5 月 6 日以來最高，也創 5 月 19 日以來最大單日漲幅。

美國人力資源服務機構 ADP 公布，5 月民間部門的新增就業人口僅增 12.8 萬，遠不如市場所估的 30 萬，創下疫情後復甦階段最慢的增速。

ICE 美元指數 (DXY) 周四下跌 0.7%，從周三觸及的一周高點回落，美債殖利率也下滑，美國 10 年期公債殖利率尾盤報 2.9149%。

美元走軟，代表以非美元付款的海外投資人在買入黃金時的成本較低，美債殖利率下滑，則會降低持有黃金這類不孳息資產的機會成本。

道明證券大宗商品策略師 Ryan McKay 說，ADP 就業數據讓市場醞釀中的經濟衰退疑慮加深，因而支撐金價。

投資人靜待美國勞工部周五的 5 月非農就業報告。雖然美國聯準會 (Fed) 在打壓通膨方面也希望減緩人力需求，但希望是在不讓失業率攀升的情況下達到平抑物價壓力的效果。

花旗貴金屬分析師 Aakash Doshi 最近調降黃金短期目標價，他預料多重力量交會將抑制金價近期的動能，包括仍然相對強勁的美元、鷹派的 Fed、利率上升。

此外，最近的調查和債市定價顯示，美國民眾的中期通膨預期依然穩固，而俄烏戰爭下的地緣政治風險溢價似乎正在收斂。

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨收盤上漲 1.6%，報每盎司 22.28 美元。

7 月交割的銅期貨價格上漲 4.8%，收每磅 4.55 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲 3.1%，收每盎司 1028.40 美元，跨過每盎司 1000 美元的心理關卡。

9 月交割的鈀金期貨上漲 2.2%，收每盎司 2036.50 美元。

白金已經連漲五個交易日、共漲 50 美元。針對白金近期的突出表現，德國商銀分析師團隊認為，這反映汽車業需求可望隨著供應鏈求況改善而回升。

目前白金與黃金的價差已經縮減為每盎司 950 美元，是 3 月以來最小。

工業金屬前景好壞參半，標普全球日前公布美國 5 月 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 降到四個月低點之後，銅價上漲，但鋁價下跌。