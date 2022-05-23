本週操盤筆記：Nvidia和零售通路股財報、Fed會議紀要、主要經濟體PMI

本週重點國際財經大事包括：GPU 巨頭輝達、零售通路股、中概股公布財報，聯準會 (Fed) 也即將公布 5 月貨幣政策會議紀要，聖路易聯準銀行總裁布拉德等多位官員發表談話，另外，主要經濟體將公布 PMI、零售銷售等數據。

1. 聯準會 5 月貨幣政策會議紀要、官員談話

聯準會將在台灣時間周四清晨公布 5 月貨幣政策會議紀要，釋出未來貨幣政策方向。面對目前高通膨，聯準會主席鮑爾已明確表示，該行將毫不猶豫持續升息，直到通膨下降，堪薩斯聯準銀行總裁喬治也指出，貨幣緊縮過程引發的股市動盪不會改變央行的計畫。

聯準會本月宣布升息 2 碼，將利率調升至 0.75-1% 區間，並將於 6 月開始縮表，每月削減最多 475 億美元，包括 300 億美元的美國公債和 175 億美元抵押擔保證券 (MBS)。9 月後將會擴大縮表力度，每月削減最多 600 億美元美債和 350 億美元。

2. Nvidia、零售消費股、中概股公布財報

本周輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 將公布財報並釋出後市展望，值得注意的是，知名爆料人 Kopite7kimi 近期透露，輝達採 Ada Lovelace 架構的次世代 GeForce RTX 40 系列很可能提前至 7-8 月問世。RTX 40 系列捨棄三星，並採台積電 5 奈米製程製造。

另外，零售消費業者財報也是本週市場關注焦點，通膨正在原料面、終端需求面造成傷害，衝擊消費類股、零售業者第一季財報表現，本週好市多 (COST-US)、梅西百貨 (M-US)、百思買 (BBY-US) 等零售通路商將公布財報；中概股的阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US)、網易 (NTES-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 也將公布財報與展望

3. 主要經濟體零售銷售、PMI 等經濟數據

通膨走揚、中國疫情封城、俄烏戰爭等因素為全球經濟成長、堅實的終端需求增添變數，也使停滯性通膨的隱憂在市場上蔓延。本週美國、歐元區等主要經濟體將公布製造業 / 服務業 PMI 數據，美國也將公布 4 月個人消費支出物價指數 (PCE)。