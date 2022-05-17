〈財報〉成本飆升侵蝕利潤 沃爾瑪Q1業績憂喜參半 下調全年獲利展望

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）周二（17 日）公布 2023 會計年度第一季財報，儘管營收表現優於市場預期，但由於成本上升與供應鏈影響侵蝕利潤，獲利大幅下降且遠不及預期，同時下調全年獲利展望。受財報利空消息影響，沃爾瑪盤前股價跌近 7%。

沃爾瑪 (WMT-US) 美股開盤前股價下跌 6.55%，每股暫報 138.50 美元，市值報 4,079.9 億美元。該股周一收 148.21 美元，今年以來上漲約 2.5%，表現優於大盤。

FY 2023 全年、第二季財測

由於美國通膨水準，特別在食品與燃料方面，對利潤與營運成本構成的巨大壓力遠超先前預期，預料 2023 會計年度每股獲利下滑 1%。

下調第二季獲利展望，目前預估每股獲利將持平或略有上升，先前預測為較低或至中等個位數成長。

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，上季獲利狀況出乎意料，但反映出不尋常的環境，未來計畫進行調整，在客戶的價值需求與現實未來利潤成長需求間取得平衡。

沃爾瑪是家備受矚目的公司，投資人與經濟學家都在尋找莓果消費者如何抵禦通膨的線索，以及他們是否開始削減支出。日前美國公布 4 月消費者物價指數（CPI）年升 8.3%，通膨率仍處在 40 年來高點。

數據分析公司 Placer.ai 的數據顯示，自今年初以來，沃爾瑪的月平均訪問量與 2021 年同期相比成長 4.9%，由於其對漲價的抵制吸引更多對價格敏感消費者，這些消費者感受到持續通膨的壓力。

第一季（截至 4/30）財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)

總營收：1.415.7 億美元，優於預期的 1,389.4 億美元

經調整後每股獲利：1.3 美元，低於預期的 1.48 美元

淨利：20.5 億美元，年減近 25%

美國同店銷售年增 3%，按兩年計算成長 9%

美國電商銷售年增 1%，按兩年計算成長 38%

（圖：沃爾瑪財報）

淨銷售額按部門區分：

沃爾瑪美國 (Walmart U.S.)：969 億美元，年增 4%

沃爾瑪國際 (Walmart International)：238 億美元，年減 13%

山姆會員店 (Sam’s Club)：196 億美元，年增 17.5%

沃爾瑪最大的銷售類別是雜貨，同時也是受通膨通膨嚴重衝擊的類別之一，根據美國勞工部未經調整的數據顯示，4 月食品價格較去年同期上漲 9.4%。

沃爾瑪財務長 Brett Biggs 表示，燃料價格大幅上漲、勞動力成本上升與庫存水位過高給公司帶來壓力。一些商品受供應鏈影響延遲到貨，以及一些季節性產品如烤肉架、植物、泳池清潔劑等由於美國天氣異常涼爽而沒有銷售。

Biggs 也說，員工從疫情回歸工作崗位的速度比預期更早，導致公司在上季部分時間出現人手過剩問題，不過日程安排方面的問題已經解決。

Biggs 認為市場對最新的電視遊樂器與家庭劇院設備仍有需求，稱從銷售角度來看本季開局良好，且戶外與服裝類產品受春季天氣回暖提振。