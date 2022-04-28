棕櫚油等原料價格飆漲 聯合利華示警壓力增 台食品廠獲利有壓

全球食品巨頭聯合利華 (UL-US) 今 (28) 日公布銷售與展望報告，揭露首季產品漲價 8.3%，但銷量卻逆勢下滑 1 %，示警成本壓力恐將持續至下半年，隨著近日棕櫚油價格飆漲，包含聯合利華、寶僑 (PG-US)、台食品大廠大成 (1210-TW)、南僑 (1702-TW)、愛之味 (1217-TW) 等，在成本上漲與下游終端接受度轉趨保守下，獲利恐面臨不小壓力。

聯合利華第一季營收年增 7.3%，主要成長動能來自產品漲價，但各市場銷量都有下滑跡象，其中印度、中國、巴西銷量僅小幅成長，美國下滑 1%，歐洲、拉丁美洲銷量都下滑逾 4%。

由於印尼宣布今日起將禁止出口棕櫚油及棕櫚原料，以確保油品供應無虞，棕櫚油是聯合利華等消費品、食品生產過程的重要關鍵原料，棕櫚油價格飆漲，包含聯合利華、寶僑 (PG-US)、國內食品廠大成 (1210-TW)、南僑 (1702-TW)、愛之味 (1217-TW) 等業者，面對成本上漲，加上下游終端接受漲價意願轉趨保守，獲利恐面臨不小壓力。

聯合利華表示，上半年成本增加約 21 億歐元，不過營益率還維持在 14-16%，然而，原物料成本維持高檔，下半年成本壓力將上升至 27 億歐元，全年營益率預期將低於公司預期，成本壓力將到明後年才會好轉。

聯合利華第一季營收 138 億歐元，年增 7.3%，其中化妝、保健產品成長 7.1%，價格成長 7.4%，銷量下滑 0.3%；家用產品成長 9.2%，價格成長 12.5%，銷量下滑 2.9%；食品產品成長 6.5%，價格成長 7.1%，銷量下滑 0.6%。