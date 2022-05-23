特斯拉在上海大舉招聘研發人才 上海有望成為全球第二總部

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 宣布將在上海大量招聘研發人員，涵蓋車輛軟體、硬體設計工程等領域，專家表示，上海有望成為特斯拉全球第二總部。

上海證券報報導，特斯拉周日（22 日）正式發布招聘公告，表示特斯拉中國研發創新中心將大舉徵才，涵蓋車輛軟體、硬體設計工程、動力與能源工程、法規認證、車輛工程等領域，主要工作地點在上海臨港，少數職缺工作地點在北京。特斯拉中國人士已證實這項消息。

值得留意的是，特斯拉特別提及中國研發團隊的目標：在本土原創設計、研發、生產帶有中國元素的新車型和能源產品，實現中國創造，銷往全球。

專家指出，上海基地有望成為特斯拉全球第二總部，且未來有望誕生「中國版」特斯拉新車型。

汽車產業分析師梅松林表示，加強本土研發體現上海基地戰略地位，且若上海基地具備強大研發能力，有望成為特斯拉全球第二總部，是特斯拉供應鏈一大商機。

在全球晶片短缺危機中，特斯拉研發團隊在短時間內調整部分軟體程序，緩解「晶片荒」壓力。特斯拉有關人士說，今後上海研發創新中心將聚焦整車、充電設備、能源產品等更多研發工作，力拚成為與美國研發中心同等規模的綜合型研發中心。

特斯拉研發創新中心坐落於上海臨港，是特斯拉在美國本土以外的首座研發中心，去年正式啟用。

目前特斯拉上海研發創新中心共設立 28 個實驗室，現階段專注於特斯拉在華軟硬體、流程和技術的研發工作，承擔中國市場的應用適配和標準測試，並參與全球人工智慧（AI）機器學習相關研發工作。其中低壓電子實驗室、固件實驗室、材料實驗室是該研發中心三個頗具代表性的中國本土化研發團隊。