小摩下修今明兩年美國經濟成長預期 失業率料明年下半上升

摩根大通 (JP Morgan)(小摩) 經濟學家周三 (18 日) 下修美國今、明兩年的經濟增長預期，認為股價下跌、抵押貸款利率上升和強勢美元將對增長前景構成壓力，不過失業率料於明年下半年上升，並緩解薪資增幅，有助美國經濟軟著陸。

小摩把 2022 年下半年的美國國內生產毛額 (GDP) 成長預期自 3% 下修至 2.4%，2023 年上半年增長預期自 2.1% 下調至 1.5%，下半年預期自 1.4% 調降至 1%。

此外，小摩還將 2023 年下半年的失業率預期自先前的 3.2% 調升至 3.5%。小摩表示，一系列利空因素可能拖累經濟增長步伐，最終導致失業率在明年稍晚上升。

小摩經濟學家表示，這有助於緩解薪資成長壓力，幫助實現經濟軟著陸 (soft landing)，這也是聯準會希望達成的目標。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前重申打擊通膨的承諾，稱將毫不猶豫升息，直到通膨降溫。

以 Michael Feroli 為首的小摩經濟學家說：「金融狀況已經收緊，正如鮑爾近期所言，聯準會不得不放慢增長步伐，央行會盡其所能確保這種情況發生，這讓我們相信，未來幾季的 GDP 增長將低於潛在增長率。」

包含聯準會和其他經濟學家在內均預估，美國經濟的長期增長預期為 1.8% 至 2%。

美股道瓊工業指數周三 (18 日) 暴跌 1164 點，創近 2 年來最大單日跌幅，投資人持續評估通膨對企業獲利，以及政策緊縮對增長前景的影響。

小摩是最新一家下調美國增長預期或上調風險前景的華爾街銀行，德意志銀行 (Deutsche Bank) 經濟學家上月底預估美國會在明年出現嚴重經濟衰退，高盛 (Goldman Sachs) 則預料，美國經濟在未來 2 年衰退的機率約為 35%。