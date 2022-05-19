主要零售商面臨過高庫存 伍德：這是通膨放緩跡象

美國通膨已經有放緩跡象？方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 周四 (19 日) 表示，由沃爾瑪 (WMT-US) 及 Target(TGT-US) 等零售商庫存激增，已經透露了這一走向。

沃爾瑪周二公布財報，第一季庫存較去年同期增長了 33%。Target 周三發布的財報同樣疲軟，以往只需不到 60 天的時間售出庫存，而上一季卻需要 70 多天。

伍德認為，主要零售商庫存的「爆炸式」增長，加上美國消費者信心下降，預示著通膨即將放緩。

伍德的說法是在回應一則推文，這一文章引述馬斯克 (Elon Musk) 的說法，認為最近通膨飆升的原因，在於美國政府推出的疫情刺激措施，即大量印鈔所致。

(圖取自 Wood 推特)

伍德認為，消費者經由減少支出，來「反抗購買力的下降」，並補充說，與通膨上升有關的供應鏈瓶頸，可能是由於公司過度訂購所造成的。

與這一看法相呼應，22V Research LLC 創辦人 Dennis DeBusschere 在周二的報告中說，沃爾瑪的財報是個例子，說明商品通貨緊縮和消費者偏好移轉，這對壓抑通膨有利。「但問題仍然存在：對聯準會來說，通膨減緩的速度是否夠快？」

針對當前庫存，Target 指出，本季會繼續提供折扣以削減庫存，這將有利於聯準會對抗通膨。而沃爾瑪也指出，儘管他們希望將庫存保持在健康水位，以確保供貨充足，但「近期商品的增幅過高」。