鮑爾無法保證經濟軟著陸 重申升息2碼是合適的

聯準會主席鮑爾週四 (12 日) 受訪時重申，接下來兩次利率會議各升息 50 個基點 (2 碼) 是合適的，但他坦言，聯準會要實現美國經濟軟著陸極具挑戰。

美國參議院週四以壓倒性多數確認鮑爾連任聯準會主席，同日，鮑爾接受接受 Marketplace 公共電台訪問時提到，控制通膨是他首要任務，但這並非易事，他不能承諾所謂的經濟軟著陸。

美國參議院週四以壓倒性多數確認鮑爾連任聯準會主席 (圖片：AFP)

鮑爾解釋：「軟著陸實際上只是回到 2% 的通膨率，同時保持勞動力市場強勁，基於幾個原因，現在要做到這一點非常具挑戰性，儘管如此，我們認為有途徑可以達成。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 3 月會議決定升息 1 碼，5 月再宣布升息 2 碼，企圖抑制通膨惡火。市場預計 6 月會議將再升 2 碼，不過近日出爐的經濟數據令市場擔憂聯準會可能採取更激進的策略。

美國週四 (12 日) 公布 4 月生產者價格指數 (PPI) 持續升溫，週三 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.3%，續寫近 40 年來新高，顯示聯準會實現 2% 通膨目標的道路將艱難緩慢，可能會說服聯準會考慮更大幅的升息。

鮑爾週四試圖平息市場短期擔憂。鮑爾重申：「若經濟表現不出意料，接下來兩次利率會議各升息 50 個基點是合適的，聯準會並未積極考慮更大幅度的升息。」

他指出，不確定加快升息會產生多大的影響，但目前市場已清楚地看到，聯準會下定決心使用工具恢復價格穩定。