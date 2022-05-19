富國銀行稱年底美國經濟將陷入衰退 下調GDP預期

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）周三（18 日）下調對美國經濟成長預測，認為美國經濟在 2022 年底至 2023 年初將出現溫和衰退，使其成為看壞美國經濟成長的大型銀行之一。

相比之下，高盛 (GS-US) 近期算出，美國經濟明年的衰退的機率為 15%，未來兩年為 35%。摩根士丹利 (MS-US) 最新研究顯示，美國未來 12 個月出現經濟衰退的可能性為 25%；美銀 (BAC-US) 則認為經濟衰退的風險目前較低，但 2023 年將會上升。

富國銀行 (WFC-US) 研究部門將美國 2022 年底國內生產毛額（GDP）成長目標從 2.2% 下調至 1.5%，並將 2023 年底 GDP 成長從先前預期的 0.4% 下調至 0.5%。

該機構也預估，在接下來的三季內經濟峰谷收縮 1.3%。與此相比，疫情導致 2020 年收縮 10%，2008-2009 年金融危機收縮 3.8%、2001 年收縮 0.1%、1990/1991 年收縮 1.4%。

雖然 2022 年第一季的經濟收縮主要是由於強勁的進口與庫存變化，但富國銀行指出「消費活動自此以來已經減弱」。

該行也提到在去年 12 月展望中 3 個主要風險發展情況，包括新一波疫情爆發與限制、更高且持久的通膨與美元大幅走強，並表示這些問題是由俄烏戰爭與聯準會（Fed）激進的政策造成，稱這些衝擊正在造成經濟損失。

此外，更加深富國銀行看壞的原因是製造業與服務業商業活動表現不佳，美國 3 月密大消費者信心指數創下 2011 年以來新低、消費者活動活動普遍下滑，4 月中旬至 5 月中旬一系列高頻 (high-frequency）經濟數據嚴重疲軟。

富國銀行還將今年底標普 500 指數的目標區間從 4,500-4,700 點下調至 4,200-4,400 點，但把標普 500 成分股今年的每股獲利預估維持在 220 美元。

與此同時，富國銀行還將今年美國失業率從先前預測的 3.4% 上調至 3.8%，並將明年失業率預測從先前的 4% 上調至 4.4%，不過預估今年底消費者物價指數（CPI）保持在 7.7%。

同一份報告中，富國銀行將公用事業類股 (SPLRCU) 評等從「最差」（most unfavorable）上調至「中性」（neutral），將非必需消費類股 (SPLRCD) 評等從「中性」(neutral) 下調至「不佳」（unfavorable），以便在周期性類股與防禦性類股之間再平衡。