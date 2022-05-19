消費支出轉向重創零售商 供應鏈反鬆一口氣

消費者支出從商品轉向服務，對零售商來說是令人擔憂的趨勢，但從供應鏈和通膨角度來看，反而是令人鼓舞的跡象。

過去幾個月來，經濟學家不斷預期，隨著旅遊、娛樂需求在疫情緩解後回溫，商品需求將因此減弱，這有助於緩解供應鏈壓力並壓制通膨，這種情況也呈現在本周的零售股財報上。

沃爾瑪 (WMT-US)、Target(TGT-US) 在內零售商財報顯示，Q1 商品支出已明顯放緩，Target 執行長指出，對電視等大型商品需求已經減少，並轉向餐廳禮券或是行李箱。

與此同時，聯合航空 (UAL-US)、西南航空 (LUV-US) 等航空公司預期，積壓已久的夏季旅遊需求，將使未來幾個月的機票銷售走強。

從央行角度來看，商品通膨趨緩是正面跡象，因為這是將通膨推升至 40 年來最高的原因之一，商品需求下滑有助於緩解航運和就業市場的壓力。

不過，22V Research LLC 創辦人 Dennis DeBusschere 分析：「沃爾瑪財報是商品通貨緊縮和消費者偏好轉向的另一項例子，這對通膨有好處，但問題還是存在：對聯準會 (Fed) 來說，通膨減緩的速度是否夠快？」

零售商前景黯淡

商品支出放緩之際，零售商正在努力應對高昂成本，對通膨侵蝕獲利的擔憂情緒近期重創零售商股價，沃爾瑪周二 (17 日) 收盤大跌 11.4%，創下 1987 年來最大單日跌幅，Target 周三 (18 日) 收盤也狂瀉近 25%。

Target 執行長 Brian Cornell 對支出轉向的速度感到震驚，這將對公司獲利形成壓力。

Cornell 說：「我們預期消費者將繼續把支出重心從商品轉向服務，我們沒有料想到這種轉變速度，服飾、家庭用品和硬體銷售明顯放緩，食品和飲料銷售雖強，但這類商品利潤往往較低。」

Bloomberg Intelligence 零售業分析師 Jennifer Bartashus 認為，如今消費者行為越來越難預測，這可能提高零售商消耗庫存的難度和變數，此外，顧客的消費支出轉變可能不會太快恢復。