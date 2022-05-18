〈財報前瞻〉思科Q3可望交出強勁業績 但華爾街憂心宏觀經濟衝擊

思科 (CSCO-US) 預定周三 (18 日) 美股盤後公布第三季 (4 月底止) 財報，華爾街雖然樂觀看待該公司業績，但也擔心其前景受到宏觀經濟形勢嚴峻的影響。

針對 4 月底止的一季，思科預期營收成長 3% 至 5%, EPS (non-GAAP) 85 美分至 87 美分。華爾街共識預期為營收年增 4.4% 至 134 億美元，EPS 86 美分，符合目標範圍中值。

針對 7 月底止的一季，華爾街共識預期為營收年增近 6% 至 139 億美元，EPS 92 美分。思科預期會計年度 2022 全年營收成長 5.5% 至 6.5%，EPS (non-GAAP) 3.41 美元至 3.56 美元。

巴克萊分析師 Tim Long 研究報告指出，華爾街對該股過於負面。他認為思科是雲端運算供應商網路設備市場的贏家。

但 Long 與其他分析師指出，市場可能會放大審視思科的訂單進展。過去 3 季以來，思科的訂單成長幅度介於 31% 至 33% 之間，但 Long 的財務模型顯示，第三季訂單增長率降至 20%。

Long 寫道：「我們認為思科的估值具有吸引力，並正面看待網路產業復甦、雲端垂直市占率成長，以及軟體內容的增加。」他對該股維持「加碼」評級，目標價為 68 美元。

思科周二 (17 日) 收高 3.27% 至每股 50.60 美元，但今年迄今股價仍下跌 20%。

訂單成長和毛利率前景

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 同樣樂觀看待思科第三季與長期前景，但他也提出兩大問題：第一，思科是否能持續公布大規模成長的客戶訂單。第二，面對成本上升，思科是否需要降低毛利率預期。

Chatterjee 表示，沒有跡象顯示思科訂單因宏觀經濟而放緩，且預期思科今年營收應該能實現其財測範圍的上線。他認為目前的股價已經反映毛利率預期承壓這一點。

他認為，思科在公布財報前提供有利的風險回報。Chatterjee 給予思科股票「加碼」評級，目標價為 67 美元。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 本周重申思科股票的「優於大盤」評級，但將目標價從 67 美元下調至 62 美元，其觀點是，雖然思科第三季業績可能有望優於華爾街預期，但第四季的挑戰似乎更大。

Daryanani 寫道：「關鍵的潛在上行驅動因素將是定價，因為我們的通路調查顯示，思科比同業更積極漲價，但問題是，這些漲價是否反映出客戶實際支付的費用，還是思科提供優惠折扣以推動成長？」