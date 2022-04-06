雲端需求成長 去年電腦及資訊服務業營業額續創新高

經濟部統計處今 (6) 日發布產業經濟統計簡訊，台灣電腦及資訊服務業受惠 5G、高效能運算、物聯網、雲端資料處理，加上資安意識逐年抬頭，帶動整體市場規模、營業額成長，統計去年電腦及資訊服務業營業額衝上 4534 億元、年增 5.7%，創下歷史新高。

統計處表示，從細項來看，電腦程式設計、諮詢及相關服務業為主要貢獻類別，占比達 75%，去年在企業建置網路儲存伺服器系統、資安防護需求成長下，營業額達 3414 億元、年增 11.8%，資訊服務業則占約 25%，去年營業額也首度突破千億元，達 1120 億元、年增 14.1%，同創歷年新高。

統計處指出，電腦及資訊服務業受僱員工人數，也因網站應用程式開發需求逐年成長，繼 2018 年突破 10 萬人次後，去年再增至 11.9 萬人、年增 3%，薪資水準也優於產業平均，去年每人每月經常性薪資為 6.9 萬元、年增 3.5%，優於整體服務業的 4.5 萬元。

另一方面，電腦及資訊服務業為知識密集型服務業，統計處觀察，業者也持續強化投入研發，據科技部統計，2020 年電腦及資訊服務業研發經費為 130 億元、年增 10.8%，其中以人事費支出 104 億元最多，占比達近 8 成。