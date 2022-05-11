英特爾攜手和碩 推雲端邊緣技術產品

英特爾 (INTC-US) 台灣時間 10 日晚間舉辦首屆 Intel Vision 活動，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 會中展示與台灣電子代工大廠和碩 (4938-TW) 共同合作推出的可攜式 5G 無線基地台產品，初期鎖定救災現場應用，持續搶攻雲端邊緣技術商機。

英特爾在首屆 Intel Vision 中，展示橫跨晶片、軟體、服務方面的各項進展，並結合技術和生態系，提升業務成果和洞察力、降低總擁有成本、加快上市時間與價值，預期將對全球產生正面影響。

基辛格演講時也表示，現今正處於有史以來最具活力的市場，企業現在所面臨的挑戰不僅複雜且相互關聯，成功與否也將取決於能否快速應變，並最大限度利用尖端技術、基礎設施。

英特爾進一步指出，AI 人工智慧、運算、連網性、雲端到邊緣基礎設施等四大科技力量，正推動半導體空前需求，從混合工作到全新的沉浸式體驗，都為未來增添可能性。

值得注意的是，和碩日前也曾在智慧城市展中展示相關技術，看準 5G 在緊急狀態時將扮演基礎通訊設施關鍵，研發推出兩款符合 ORAN 規格的可移動式一體式機箱，可應用在地震、水災等災害應變，也可在工廠或生產基地應用，不必再透過拉線建置。