福特、Volvo等企業呼籲歐盟自2035年起禁售燃油車

福特汽車 (F-US)、Volvo 汽車以及能源、運輸和消費品等產業公司組成的聯盟呼籲，歐盟應從 2035 年起禁止銷售新的汽油、柴油車，並強制安裝充電基礎設施。

該聯盟在週二 (17 日) 致函歐洲議員和部長，要求他們將 2035 年定為最後期限，並在此之前逐步停止在歐洲銷售新燃油汽車和貨車。

該聯盟表示，10 幾個汽車品牌自願承諾，在未來 10 年內只在歐洲銷售電動車。他們需要歐洲決策者確保市場轉型不會被延誤。相關措施將決定歐洲是否有望在本世紀中葉實現淨零排放目標，並履行《巴黎協定》有關氣候變遷的義務。

福特自上月開始生產備受期待的 F-150 Lightning 電動皮卡車。這家汽車製造商宣布，已獲得 20 萬輛 Lightning 訂單。

福特先前公布最新電動車銷量目標，期望在 2026 年銷售量達到 200 萬輛。該公司也宣布斥資數十億美元，用於擴大組裝和電池產能。

不過，大摩分析師 Adam Jonas 認為，金屬供應量恐怕不足以讓福特實現目標。主因是今年以來電動車電池相關材料鎳和鋰的價格都上漲近 80%。

鎳價上漲主要是由地緣政治擔憂所推動。俄羅斯供應全球約 10% 的鎳。而鋰價的上漲則是由於供不應求，隨著越來越多車廠推出電動車，全球鋰礦市場的供應緊張。