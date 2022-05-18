「東南亞小騰訊」沉了 新加坡首富跌出全球前500大富豪榜

就在數月前，「東南亞小騰訊」、電商平台蝦皮母公司冬海（Sea）(SE-US) 共同創辦人李小冬，仍是新加坡首富，坐擁 220 億美元資產。

然而，在科技股湧現賣壓後，他已淪為大輸家，目前冬海 ADR 的股價已較去年 10 年高峰暴跌逾 80%，下探至兩年低點。根據彭博億萬富翁指數，儘管李小冬的財富仍高達 47 億美元，但他已跌出全球前 500 大富豪榜。

冬海周二（17 日）表示，第 1 季營收較去年同期躍增 64.4% 至 29 億美元，但虧損仍擴大，達到 5.8 億美元。

虧損擴大，顯示冬海在新冠肺炎疫情期間積累的財富相當脆弱。

雖然冬海的電商和遊戲業務受惠於疫情期間需求激增，如今在美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策、消費者逐步回歸線下、同行激烈競爭的情況下，冬海正面臨挑戰。冬海已將今年電商業務營收預測下修至 85-91 億美元，原估 89-91 億美元。

冬海股價暴跌，促使處事低調的李小冬 3 月在內部備忘錄中表示，希望員工不要感到害怕，雖然下跌過程可能很痛苦，但「我們唯有忍受短期痛苦，才能最大限度發揮長期潛力」。

香港獨立股票研究公司藍蓮花資本董事總經理 Shawn Yang 說，已在 5 月 10 日將冬海的股價目標價下調至 105 美元，原為 180 美元，並表示冬海今年面臨的挑戰愈來愈多。

彭博分析師 Nathan Naidu 則表示，目前冬海的股價仍面臨較大波動，在目前經濟形勢下，Fed 升息預期和通膨繼續加速，都會對科技股等風險資產帶來不利影響。