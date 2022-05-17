〈美股早盤〉科技股與成長股領軍 美股開高走高

隨美國今日公布強勁的零售銷售數據、中國放寬部分抗疫限制以及可能鬆綁對科技股的監管措施、企業財報告捷等消息，帶動市場樂觀情緒，大型科技公司與成長型公司領漲，美股周二（17 日）開高走高。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 250 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 2%，標普 500 指數漲逾 1%，費城半導體指數上漲 3.5%。

大型科技公司與成長型公司如微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等股開盤上漲 1.5% 至 2.8% 不等。

美股近期劇烈波動，投資人在經濟、地緣政治與新冠擔憂中評估市場走向。隨著聯準會（Fed）升息，美國經濟前景令許多投資人最感擔憂，日前紐約聯準銀行前公布的數據顯示，紐約 5 月工廠活動下滑，出貨量降幅為疫情初期以來最快，影響投資人信心。

不過美國商務部今日公布最新數據顯示經濟仍展現出韌性，美國消費者 4 月零售支出連 4 個月增加，除此之外，中國上海一些門市本周開始重新營業，替市場增添樂觀情緒支撐。

Fed 主席鮑爾今日發表談話，市場將緊盯有關升息與通膨的看法，從中找出未來央行決策動向的蛛絲馬跡，同時也將繼續評估俄烏戰爭的影響與中國的經濟前景。此前，聖路易 Fed 總裁布拉德（James Bullard）發表談話時強調，通膨是 Fed 目前面臨最緊迫的問題。

即便美股期貨在周二開盤前走高，但許多投資人仍預估未來市場將出現更多波動。以那斯達克指數為例，在 5 月的 11 個交易日中，除兩個交易日外，其他交易日的漲跌幅都在 1% 以上。

能源方面，國際油價仍受歐盟對俄國祭出的石油禁令影響走高，6 月到期的西德州原油期貨與 7 月到期的布蘭特原油期貨分別上漲 0.21% 與 0.2%。同時投資人也在觀察中國放寬疫情封控措施可望帶來的高需求。

企業方面，家得寶（Home Depot）(HD-US) 繳出亮眼財報，第一季營收報 389.1 億美元、每股獲利報 4.09 美元，皆優於市場預期的 367.2 億與 3.68 美元，並上調全年財測；中概股京東受惠封鎖期間需求大增，上季營收繳出優秀成績單，再加上中國監管機構對科技業打壓可望鬆綁，盤前股價飆升 9%。

截至台北時間周二（17 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

花旗 (C-US) 早盤上漲 6.87%，至每股 50.72 美元

根據花旗提交的文件顯示，截至 3 月底，巴菲特旗下的波克夏控股公司 (BRK.A-US) 增持超過 5,500 萬股、價值 29.5 億美元的花旗股份。花旗股價在美股開盤前漲逾 5%。

京東 (JD-US) 早盤上漲 3.94%，至每股 53.56 美元

中國電商京東上季營收年增 18% 至人民幣 2,397 億元，超越市場預期，主因是中國施行封鎖措施導致需求增加，消息激勵該股盤前飆升 9%。此外，中國將放寬對科技股的監管限制，京東可望成為受惠公司之一。

Lordstown(RIDE-US) 早盤上漲 1.54%，至每股 2.31 美元

電動新創公司 Lordstown 財務長 Adam Kroll 表示，營運疑慮將持續存在，直到公司籌到足夠資金並獲得較高市值。該公司最早在 2021 年 6 月發布「持續經營」能力的警訊。Lordstown 上周表示已完成把俄亥俄州組裝廠部分資產賣給台灣鴻海 (2317-TW) 的交易，並與鴻海簽有代工生產協議。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月零售銷售月增率報 0.9%，預期 0.9%，前 1.4%

美國 4 月零售銷售年增率報 8.19%，前值 7.34%

美國 4 月核心零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.4%，前值 2.1%

美國 4 月工業生產月增率預期 0.4%，前值 0.9%

華爾街分析：

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，本周將有大量的經濟數據與 Fed 官員發表談話，很容易驚擾投資人，但就目前而言，投資人可能認為很多壞消息已被消化。

ING 分析師表示，美國股市連續 7 周下跌，加劇市場對全球經濟放緩和貨幣緊縮的擔憂之後，風險資產正拚命穩住走勢。