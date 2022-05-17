歐元區首季經濟成長優於預期 就業率上升

歐盟統計局（Eurostat）周二（17 日）公布的修正後數據顯示，歐元區第一季國內生產毛額（GDP）季增 0.3%，優於先前預期的 0.2%，年增 5.1% 也優於預估的 5%，此外第一季就業率成長 0.5%。這些數據表明，儘管在俄烏戰爭的影響下，歐元區的經濟仍以去年底的穩定速度成長。

歐盟統計局公布數據顯示，第一季經濟歐元區 19 個成員國 GDP 季增 0.3%、年增 5.1%，優於先前預估的 0.2% 與 5%。

數據顯示，儘管俄國今年 2 月底入侵烏克蘭，擾亂供應鏈、打擊市場信心並大幅推高能源價格，但歐元區在第一季的經濟成長速度與去年第四季相同。當局也表示，第一季就業率季增 0.5%、年增 2.6%，分別高於前季的 0.4% 與 2.1%。

數據凸顯出歐洲潛在實力，消費者從疫情中恢復過來，有著龐大壓抑的需求與儲蓄，讓歐元區更能抵禦俄國入侵烏克蘭所帶來的壓力，儘管如此，這場衝突還是給歐元區帶來通膨影響。

歐盟執委本周將其對 2022 年歐元區經濟成長預期從 4% 下調至 2.7%，但仍預估就業市場會改善。歐元區就業人數已連四個季度成長，讓第一季總就業人數進一步高於疫情前水準，其實最早在去年底時，總就業人數已高過疫情前水準。

不過歐元區的經濟前景仍有陰霾，部分原因是俄國可能停止向西歐運輸天然氣，歐盟執委表示若此事一旦成真，歐洲的復甦將幾乎停滯。

歐洲央行（ECB）執委會成員 Fabio Panetta 本月初曾表示，歐元區經濟幾乎已漸漸停止，「歐洲經濟事實上停滯不前」，讓央行官員難以在看到本季經濟活動數據前決定下一步舉措。

即便如此，ECB 內部越來越多官員支持 7 月升息以抑制通膨，目前歐元區的通膨率幾乎是 2% 目標的 4 倍，官員稱若不升息控制，通膨將根深蒂固。