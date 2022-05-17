〈財報〉家得寶第1季業績創史上新高 調升全年財測

在公布強勁上季財報後，家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二 (17 日) 調升全年展望，得益於該公司史上最強勁的第 1 季銷售額。該公司股價在周二盤前交易中上漲 4%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，以下是 Home Depot 的報告與華爾街的預期相比：

●每股獲利 4.09 美元，高於預期的 3.68 美元

●營收 389.1 億美元，高於預期的 367.2 億美元

這家家居裝修零售商第 1 季淨利為 42.3 億美元，合每股 4.09 美元，高於去年同期的 41.5 億美元或每股 3.86 美元。Refinitiv 調查的分析師預計每股獲利 3.68 美元。

淨銷售額成長 3.8% 至 389.1 億美元，超過預期的 367.2 億美元。本季同店銷售額成長 2.2%。

CEO 戴克 (Ted Decker) 在財報聲明中表示，「本季的穩健表現更加令人印象深刻，因為與去年的歷史成長相比，今年春季開局放緩。」

這是戴克執掌該公司的第 1 季。他是家得寶的資深人士，此前曾擔任營運長，並在家居裝修的艱難時期接掌了最高職位。

通膨持續攀升，可能導致消費者延後裝修項目。利率上升可能導致炙手可熱的房地產市場放緩，並拖延昂貴的家居裝修計劃。許多消費者在疫情初期粉刷牆壁，購買新的庭院家具，並負責其他至少在幾年內不需要重複的自己動手做工程。

但周二的財報結果顯示，消費者仍然願意花錢買房，該公司預計這股趨勢不會逆轉。

就 2022 年全年而言，家得寶現在預計銷售額成長約 3%，每股獲利以中個位數成長。該公司之前預測「略為正值」的銷售成長和低個位數的每股獲利成長。