美FDA批准5至11歲兒童施打輝瑞BNT追加劑

美國食品藥物管理局（FDA）周二（17 日）批准 5 至 11 歲兒童在接種兩劑輝瑞 / BioNTech 新冠疫苗至少 5 個月後，施打第三劑追加劑提升保護力。

FDA 生物製劑評估暨研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，有越來越多數據顯示，兩劑疫苗的保護力會隨時間推移減弱，因此批准 5 至 11 歲兒童兒童施打第三劑疫苗增強保護力，而且施打好處利大於弊。

根據輝瑞提供的實驗數據，67 名 5 至 11 歲的兒童在接種追加劑的一個月後，體內抗體水準提高，此外追價劑施打並未傳出新的安全問題，兒童接種後僅出現與一般成年人一樣的輕微副作用而已，包括注射部位腫脹、疲勞、頭痛、肌肉與關節痠痛、發冷或發熱等，因此 FDA 經研究後決定批准施打。

不過，FDA 在批准追加劑之前並未召開獨立專家委員會討論數據，有部分委員會成員對 FDA 在未經公開討論情況下一再推進追加劑的決定感到沮喪。

美國疾病管制預防中心 (CDC) 數據顯示，截至今年 4 月，5 至 11 歲兒童中僅有 28% 的人接種兩劑新冠疫苗。FDA 局長 Robert Califf 表示，鼓勵家長讓孩子接種疫苗，儘管兒童染疫後症狀往往較輕，但自 Omicron 去年成為美國主流病毒株，有越來越多兒童因染疫住院。

美國除 5 歲以下兒童外，其他年齡層都能接種至少 3 劑疫苗，FDA 諮詢委員會將於下個月開會，審查莫德納（Moderna）(MRNA-US) 與輝瑞提出 5 歲以下兒童接種疫苗的申請。

另外，CDC 諮詢委員會的外部疫苗專家會議定於周四（19 日）舉行，討論疫苗加強劑問題。CDC 負責人對疫苗追加劑的接種建議擁有最終決定權。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 股價上漲 1.46%，每股暫報 51.42 美元；BioNTech(BNTX-US) 上漲 5.95%，每股暫報 160.19 美元。